/ / / В «Ночной лиге» Гусева проходят заключительные матчи первого турнира по мини-футболу

Снег стирает границы футбольной площадки. Однако отсутствие разметки делает игру более динамичной. После месяца жарких баталий определились лидеры ночной футбольной лиги.
В таблице самых морозоустойчивых футболистов на первом месте команда «Газмяс» из Гусева, на втором «Ясная поляна» из Нестеровского района, на третьем «Мотор» из Озёрска. Борьба на снегу продолжается.
К третьей минуте первого тайма команда «В/ч 90151» дважды забивает в ворота «Ясной поляны». Снегопад усиливается, но такая погода армейским снайперам не мешает. Главное устоять на ногах.
Евгения Симоненко, жительница Гусева:
— Скользко очень, поэтому падают футболисты, но, они стараются изо всех сил.
Евгений Шохин, игрок команды «Ясная поляна»:
— Надо осторожным быть, как кошка на носочках бегать.
У «Газмяса» серьёзная потеря. Главный форвард Сергей Чухлеб восстанавливается после травмы колена, полученной на турнире. Пока лидер гусевской команды на больничном, на острие атак Андрей Фокин и Влад Сидорин.
Владислав Сидорин, игрок команды «Газмяс» Гусев:
— В принципе, играем всё через пас, стараемся мяч завести в ворота, мы в основном граем через пас, тактика. Выиграли первую игру в плей-офф и будем дальше стараться.
Сергей Гулаков, организатор турнира:
— Хотелось бы, чтобы больше было команд, народ спрашивает, как можно давайте проводить ещё будем надеяться, что только будет расширяться и пользоваться популярностью.
Финальная игра ночной футбольной лиги должна состояться в Гусеве 4-го февраля. Главное, чтобы не было дождя, морозы и снег футболистам нипочём.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»