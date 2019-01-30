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Информационный сайт города Гусева

В «Ночной лиге» Гусева проходят заключительные матчи первого турнира по мини-футболу

30 января 2019, 14:24
В «Ночной лиге» Гусева проходят заключительные матчи первого турнира по мини-футболу
На востоке области, в «Ночной лиге», проходят заключительные матчи первого турнира по мини-футболу. В соревнованиях принимают участие игроки из Гусева, Черняховска, Озёрска и Нестерова. Всего 8 команд.

Снег стирает границы футбольной площадки. Однако отсутствие разметки делает игру более динамичной. После месяца жарких баталий определились лидеры ночной футбольной лиги.

В таблице самых морозоустойчивых футболистов на первом месте команда «Газмяс» из Гусева, на втором «Ясная поляна» из Нестеровского района, на третьем «Мотор» из Озёрска. Борьба на снегу продолжается.

К третьей минуте первого тайма команда «В/ч 90151» дважды забивает в ворота «Ясной поляны». Снегопад усиливается, но такая погода армейским снайперам не мешает. Главное устоять на ногах.

Евгения Симоненко, жительница Гусева:
— Скользко очень, поэтому падают футболисты, но, они стараются изо всех сил.

Евгений Шохин, игрок команды «Ясная поляна»:
— Надо осторожным быть, как кошка на носочках бегать.

У «Газмяса» серьёзная потеря. Главный форвард Сергей Чухлеб восстанавливается после травмы колена, полученной на турнире. Пока лидер гусевской команды на больничном, на острие атак Андрей Фокин и Влад Сидорин.

Владислав Сидорин, игрок команды «Газмяс» Гусев:
— В принципе, играем всё через пас, стараемся мяч завести в ворота, мы в основном граем через пас, тактика. Выиграли первую игру в плей-офф и будем дальше стараться.

Сергей Гулаков, организатор турнира:
— Хотелось бы, чтобы больше было команд, народ спрашивает, как можно давайте проводить ещё будем надеяться, что только будет расширяться и пользоваться популярностью.

Финальная игра ночной футбольной лиги должна состояться в Гусеве 4-го февраля. Главное, чтобы не было дождя, морозы и снег футболистам нипочём.

Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»
футбол
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Сергей Чухлеб, желаем тебе скорейшего выздоровления!!!!
Вчера, 18:20   ЦитироватьОтветить0
Администрация
# 2Администрация
лучше бы пошли снег с улиц убрали
Вчера, 18:58   ЦитироватьОтветить1

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