/ / / В «Ночной лиге» Гусева проходят заключительные матчи первого турнира по мини-футболу

30 января 2019, 14:24

На востоке области, в «Ночной лиге», проходят заключительные матчи первого турнира по мини-футболу. В соревнованиях принимают участие игроки из Гусева, Черняховска, Озёрска и Нестерова. Всего 8 команд.Снег стирает границы футбольной площадки. Однако отсутствие разметки делает игру более динамичной. После месяца жарких баталий определились лидеры ночной футбольной лиги.В таблице самых морозоустойчивых футболистов на первом месте команда «Газмяс» из Гусева, на втором «Ясная поляна» из Нестеровского района, на третьем «Мотор» из Озёрска. Борьба на снегу продолжается.К третьей минуте первого тайма команда «В/ч 90151» дважды забивает в ворота «Ясной поляны». Снегопад усиливается, но такая погода армейским снайперам не мешает. Главное устоять на ногах.У «Газмяса» серьёзная потеря. Главный форвард Сергей Чухлеб восстанавливается после травмы колена, полученной на турнире. Пока лидер гусевской команды на больничном, на острие атак Андрей Фокин и Влад Сидорин.Финальная игра ночной футбольной лиги должна состояться в Гусеве 4-го февраля. Главное, чтобы не было дождя, морозы и снег футболистам нипочём.