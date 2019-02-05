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Информационный сайт города Гусева

Состоялся завершающий матч Новогоднего первенства по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги»

5 февраля 2019, 12:59
Состоялся завершающий матч Новогоднего первенства по мини-футболу «Гусевской Ночной лиги»
С середины декабря прошлого года мини-стадион МОУ «СОШ № 5» стал местом притяжения всех любителей футбола.

Спортсмены из Гусевского городского округа, а также из ближайших районов сплотились в команды, чтобы стать лидерами Открытого Новогоднего Первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская Ночная лига». И, казалось, заснеженное поле и мороз только прибавляли игрокам азарта и стремления к победе.

И вот вчера, 4 февраля, состоялась завершающий матч. В результате, захватывающей, бескомпромиссной борьбы, были определены все призеры первенства.

В игре за третье место между собой встретились команды «Газмяс», г. Гусев и «Ясная поляна», Нестеровский район. Борьба на футбольном поле продолжалась в течении всего матча, в которой победу со счетом 4:3 одержала команда «Ясная поляна» из одноименного поселка Нестеровского района, и заняла третье место.

В финале между собой встретились команды «Русь», пос. Ольховатка Гусевского района и ФК «Мотор», г. Озерск. Несмотря на отсутствие в составе команды «Русь» одного из лидеров, Сергея Гурова, футболисты пос. Ольховатка смогли сломить сопротивления дружной команды из г. Озерска и победили со счетом 5:2, став первым чемпионом зимнего Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская Ночная лига».

Поздравляем победителей!

Организаторы турнира выражают благодарность директору МОУ «СОШ № 5» г. Гусева Татьяне Журило за предоставления игровой площадки МОУ «СОШ № 5» для проведения первенства, судье республиканской категории Анатолию Люлюкину, который обслуживал полуфинальные и финальные матчи, а также всем участникам соревнований, которые несмотря на погодные условия приходили и играли в футбол. Всем огромное спасибо!

футбол соревнование
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