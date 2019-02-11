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Гусевские шахматисты вышли в финальный этап областной спартакиады

11 февраля 2019, 13:03
Гусевские шахматисты вышли в финальный этап областной спартакиады
9 февраля 2019 года в Нестерове прошел зональный этап Спартакиады муниципальных образований и пенсионеров Калининградской области по шахматам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.

На соревнованиях по шахматам среди пенсионеров честь нашего города защищали Громов П.П. и Казинская Л.Н., которые заняли почетное второе место, опередив шахматистов из городов: Черняховска, Нестерова и Краснознаменска и, уступив только спортсменам из Озерска.

На соревнованиях по шахматам среди муниципальных образований Калининградской области, сборная города Гусева заняла первое место.

За нашу команду выступали: Самедов А. (на первой доске), Авазимбетов К. (на второй доске), Хоминич М. (на третьей доске), Курцеба Л. (на четвертой доске).

Итоги Спартакиады среди муниципальных образований Калининградской области по шахматам:

1 место — Гусев;
2 место — Черняховск;
3 место — Нестеров.

По итогам соревнований наши шахматисты вышли в финальный этап Спартакиады муниципальных образований и пенсионеров Калининградской области по шахматам, который пройдет в сентябре 2019 года в г. Зеленоградске.

Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем дальнейшего удачного выступления!
шахматы соревнование
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