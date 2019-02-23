Сегодня на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова города Гусева стартовал Международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет, в котором, кроме нашего ХК «Барсы», приняли участие: ХК «Пардаугава» из Латвии и ХК «Клайпеда» из Литвы, — рассказывает «За доблестный труд».
Открыть турнир предстояло нашим мальчишкам. Они вышли на лед против сверстников из Латвии. На первых минутах первого периода, несмотря на опасные атаки соперников, наши «Барсы» открыли счет. Юные хоккеисты из Латвии бросились отыгрываться и вскоре им это удалось. Игра пошла, как говорят эксперты «шайба в шайбу» — никто не хотел уступать. После первого перерыва ХК «Пардаугава» вышла вперед, и игра стала жестче. Несколько раз на площадке оставалось по три полевых игрока. По словам болельщиков, сложилось впечатление, что латышские мальчишки хотели специально нанести увечья нашим хоккеистам. Кстати одного из наших игроков увезли на карете скорой помощи. Из-за частых удалений с обеих сторон второй период продлился почти час. И завершился со счетом 4:3 в пользу гостей. Однако когда прозвучала сирена на начало третьего периода, тренер латышкой команды недоумению болельщиков (в том числе родителей мальчишек из Латвии) заставил команду покинуть ледовую арену. Судьям пришлось засчитать ХК «Пардаугава» техническое поражение.
Вторую игру наши «Барсы» провели с командой из Клайпеды. В этом матче подопечные Богдана Ощинского оказались сильнее своих сверстников ил Литвы и довели матч до победного конца. Окончательный счет встречи 7:4 в пользу «Барсов».
Завтра игры продолжатся. Нашим ребятам вновь предстоит сразиться с обеими командами. Остается только гадать, выпустит ли тренер латышкой команды своих ребят на площадку в 9.30 против наших «Барсов»?
Приходите поболеть и поддержать наших мальчишек.
Сегодня на ледовой арене ФОКа стартовал Международный турнир по хоккею среди юношей
23 февраля 2019, 22:24
хоккей соревнование
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