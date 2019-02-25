/ / / В Гусеве прошёл хоккейный турнир с участием юношеских команд

Хоккейные матчи с участием юношеских команд отличаются особым накалом. В игре между «Пардаугавой» из Риги и гусевскими «Барсами» на скамейке штрафников побывал едва ли не каждый второй участник встречи.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Второй период продолжался почти час из-за многочисленных нарушений и удалений.
Тимур Солостей, игрок команды «Пардаугава» Рига:
— Было много заварушек у ворот, и начали сильно прессинговать нас, не давали ничего сделать.
Правильные выводы из первой игры с гусевцами позволили «Пардаугаве» показать свои лучшие качества. Наследники легендарного советского хоккеиста Хелмута Балдериса умеют играть в комбинационный хоккей.
Гунтес Маалыньш, тренер ХК «Пардаугава», Рига:
— Внимательнее и ответственно нужно играть.
Подавляющее превосходство «Пардаугавы» отражается на табло, но, игрокам из Клайпеды всё же удаётся провести одну результативную контратаку.
Максим Кондратьев, защитник ХК «Клайпеда»:
— Там по правому борту зашли, и все игроки туда пошли, можно сказать, на пустые ворота вышли.
Матч завершился со счётом 6:1 в пользу латвийских хоккеистов. Кубок и медали за первое место достаются игрокам «Пардаугавы». Максим Кондратьев из Клайпеды признан лучшим защитником турнира, лучший нападающий Александр Богомолов из Гусева. В составе «Пардаугавы» организаторы соревнований особо отметили игру вратаря — Кристерса Вилерса.
Богдан Ощинский, тренер ХК «Барсы», город Гусев:
— «Динамо» Рига играет у нас в КХЛ, это одна школа, и вот они кумиры, они у нас на глазах, нам есть куда стремиться.
Все наставники команд говорят о недостатке игровой практики с сильными соперниками. Именно поэтому международный турнир в Гусеве планируют сделать традиционным.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»