25 февраля 2019, 12:39

В Гусеве прошёл хоккейный турнир с участием юношеских команд из Риги, Клайпеды и Гусева. Международный статус соревнований предопределил принципиальный характер баталий на льду.Хоккейные матчи с участием юношеских команд отличаются особым накалом. В игре между «Пардаугавой» из Риги и гусевскими «Барсами» на скамейке штрафников побывал едва ли не каждый второй участник встречи.Правильные выводы из первой игры с гусевцами позволили «Пардаугаве» показать свои лучшие качества. Наследники легендарного советского хоккеиста Хелмута Балдериса умеют играть в комбинационный хоккей.Подавляющее превосходство «Пардаугавы» отражается на табло, но, игрокам из Клайпеды всё же удаётся провести одну результативную контратаку.Матч завершился со счётом 6:1 в пользу латвийских хоккеистов. Кубок и медали за первое место достаются игрокам «Пардаугавы». Максим Кондратьев из Клайпеды признан лучшим защитником турнира, лучший нападающий Александр Богомолов из Гусева. В составе «Пардаугавы» организаторы соревнований особо отметили игру вратаря — Кристерса Вилерса.Все наставники команд говорят о недостатке игровой практики с сильными соперниками. Именно поэтому международный турнир в Гусеве планируют сделать традиционным.