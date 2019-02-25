16 февраля в Варшаве (Республика Польша) состоялся Международный турнир по боксу. Участие в нем приняли около 150 спортсменов из Польши, России, Украины и Республики Беларусь, — рассказывает «За доблестный труд».
Среди участников этого турнира были и два наших юных земляка — воспитанники МС СССР Михаила Анисимова и МС РФ Александра Анисимова Сергей Мирошников и Давид Степанян, занимающиеся боксом в Гусевском отделении областной КДЮСШ (директор Э. Иванс).
Соперника для нашего Сергея организаторы соревнований, к сожалению, не нашли. А вот Давиду пришлось попотеть в ринге, чтобы завоевать победу. Тем не менее, наш парень успешно провел свой бой.
По словам тренера М. Анисимова, первый раунд Давид провел ровно, где-то даже незначительно уступая противнику из Польши. Однако уже во втором раунде наш земляк усилил напор и пошел вперед. С каждой минутой все увеличивая давление на соперника, Давид уже не отпускал его. В результате, Давид Степанян одержал чистую победу по очкам и завоевал «золото».
Поздравляем спортсмена и его наставников!
Гусевский боксёр привёз «золото» из Польши
25 февраля 2019, 17:15бокс соревнование Польша
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