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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл турнир по кумитэ, посвящённый Дню защитника Отечества

28 февраля 2019, 00:01
В Гусеве 24 февраля в школе 3 состоялся традиционный открытый турнир по каратэ-до киокушинкай среди детей, юношей и девушек по кумитэ, посвящённый «Дню защитника Отечества». Организатор турнира КРОО «Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до».

Около 80 каратистов учавствовали в поединках из городов: Калининград, Балтийск, Нестеров, п. Большаково, п. Добровольск, и в большинстве команда «Самурай» школы № 3 г. Гусев.

Приятно было наблюдать как саммые юнные каратисты демонстрируют свое мастерство, желание и свою технику.

Призовые места в открытом татами заняли Иван Коротких, Константин Ефанкин и Екатерина Пыжевская.

Втрыми стали Павел Спрогис, Сергей Щукин, Артём Щукин, Матвей Рожков, Владислав Федин, Дмитрий Радион, Александра Куранова и Зоя Иванова. Третьи места заняли в Андрей Евменков, Артём Мерзляков, Ярослав Дадаев, Роман Никитин, Владимир Кирэу, Денис Бугровский и Елена Шугаева.

Немало важным для бойцов являлась маральная поддержка близких, любящих родителей. Каждый участник старался вдвойне не подвести тех, кто переживал за них и желал победы над соперником. И результаты на лицо.

В открытом турнире в своих категориях смогли занять первые места Ярослав Васильев, Илья Ткаченко и Коваленко Максим. Вторыми стали Эрнст Кремер и Михаил Марченко. В боях за третьи места победу одержали Степан Бугровский, Владислав Васильев и Максим Лоскин.

Один из главных постулатов каратэ гласит: «Относи свои успехи только к мудрости своих учителей, а свои поражения — только к собственной нерадивости и тогда ты осилишь любой путь».

Турнир проходил в теплой дружеской атмосфере, так же от Гусевского райпо был любезно организован кафетерий с огромным ассортиментом свежей выпечки, где можно было расположиться родителям и участникам турнира за круглым столом, попить горячего чая и просто перекусить. За что огромное спасибо Виктору Вацлавовичу.

Спасибо за поддержку в проведении открытого турнира Депутату Калининградской областной Думы Михаилу Ивановичу Зацепину и Ирине Олеговне Шалимовой, директору МБОУ СОШ № 4 п. Добровольск.

Владимир Орешко
соревнование каратэ
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