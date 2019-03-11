/ / / Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях в Калининграде

11 марта 2019, 10:56

Президент Прибалтийской федерации каратэ-до

Владимир Орешко.

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник — Международный женский День 8 марта — самый удивительный, нежный праздник весны, который согревает лучами солнца, женскими улыбками. По случаю этого праздника в г. Калининграде 10 марта состоялся Чемпионат по киокушинкай каратэ-до среди детей, юношей, девушек, юниоров, мужчин и женщин по кумитэ.Около 100 участников из городов области приняли участие в этих соревнованиях. Команда Прибалтийской федерации города Гусева приняла участие в составе 11 бойцов разных возрастных категорий: Роман Никитин, Артём Щукин, Ярослав Жиглов, Константин Ефанкин, Владимир Кирэу, Даниил Обозный, Владислав Васильев и Максим Лоскин. В составе были и наши девушки: Елена Шугаева, Екатерина Пыжевская и Ангелина Кронайте.Все спортсмены выступили достойно. Артем Щукин, начинающий каратист, проявив выдержку и характер, не уступил победу в поединке за третье место. А вот Константин Ефанкин в отборочных боях недооценил противника и стал тоже третьим.В финале встретились два наших участника — Ярослав Жиглов и Владимир Кирэу. В этом поединке Владимир одержал победу и занял первое место, а Ярослав стал вторым.Не менее интересным был финальный бой Максима Лоскина и Артура Мамченкова из Калининграда. Максим Лоскин не смог противостоять напору Артура и занял лишь второе место.Особено хотелось бы отметить поединок Ангелины Кронайте с Викторией Глушаевой из Калининграда. Девочки показали свои навыки и мастерство, терпение и волю к победе. Судьи долго не могли решить кому из них присудить победу и только по результатам контрольного взвешивания Ангелина заняла второе место.Отлично выступила Екатерина Пыжевская в поединке за первое место с Еленой Шугаевой. Елена не смогла противостоять Екатерине и стала второй.Хочу сказать огромное спасибо родителям за то, что нашли время и привезли детей на соревнования не смотря на праздничные дни.Эти соревнования дали большой опыт нашим спортсменам, показали на ошибки и недостатки. Каждый для себя сделает выводы и будет работать над своим совершенствованием.