Стройцентр Стройцентр
/ / / Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях в Калининграде
Информационный сайт города Гусева

Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях в Калининграде

11 марта 2019, 10:56
Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях в Калининграде
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник — Международный женский День 8 марта — самый удивительный, нежный праздник весны, который согревает лучами солнца, женскими улыбками. По случаю этого праздника в г. Калининграде 10 марта состоялся Чемпионат по киокушинкай каратэ-до среди детей, юношей, девушек, юниоров, мужчин и женщин по кумитэ.

Около 100 участников из городов области приняли участие в этих соревнованиях. Команда Прибалтийской федерации города Гусева приняла участие в составе 11 бойцов разных возрастных категорий: Роман Никитин, Артём Щукин, Ярослав Жиглов, Константин Ефанкин, Владимир Кирэу, Даниил Обозный, Владислав Васильев и Максим Лоскин. В составе были и наши девушки: Елена Шугаева, Екатерина Пыжевская и Ангелина Кронайте.

Все спортсмены выступили достойно. Артем Щукин, начинающий каратист, проявив выдержку и характер, не уступил победу в поединке за третье место. А вот Константин Ефанкин в отборочных боях недооценил противника и стал тоже третьим.

В финале встретились два наших участника — Ярослав Жиглов и Владимир Кирэу. В этом поединке Владимир одержал победу и занял первое место, а Ярослав стал вторым.

Не менее интересным был финальный бой Максима Лоскина и Артура Мамченкова из Калининграда. Максим Лоскин не смог противостоять напору Артура и занял лишь второе место.

Особено хотелось бы отметить поединок Ангелины Кронайте с Викторией Глушаевой из Калининграда. Девочки показали свои навыки и мастерство, терпение и волю к победе. Судьи долго не могли решить кому из них присудить победу и только по результатам контрольного взвешивания Ангелина заняла второе место.

Отлично выступила Екатерина Пыжевская в поединке за первое место с Еленой Шугаевой. Елена не смогла противостоять Екатерине и стала второй.

Хочу сказать огромное спасибо родителям за то, что нашли время и привезли детей на соревнования не смотря на праздничные дни.

Эти соревнования дали большой опыт нашим спортсменам, показали на ошибки и недостатки. Каждый для себя сделает выводы и будет работать над своим совершенствованием.

Президент Прибалтийской федерации каратэ-до
Владимир Орешко.
каратэ соревнование
215 просмотров
0
Такси Омега Такси Омега
Другие новости по теме
В Гусеве прошёл турнир по кумитэ, посвящённый Дню защитника Отечества
В Гусеве прошёл турнир по кумитэ, посвящённый Дню защитника Отечества
Гусевские спортсмены приняли участие в областном первенстве по каратэ-до
Гусевские спортсмены приняли участие в областном первенстве по каратэ-до
Гусевские каратисты приняли участии в открытом первенстве в Зеленоградске
Гусевские каратисты приняли участии в открытом первенстве в Зеленоградске
Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа
Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»