/ / / Гусевские конькобежцы представляли Россию на международных соревнованиях «Baltic Cup» в Литве

Россию представляли спортсмены из Калининграда, Гусева и Московской области.
Результаты команды получились следующими:
- Вельмякина Диана: дистанция 333 м — 1 место, дистанция 111 м — 1 место, дистанция 222 м — 1 место. По итогу многоборья — 1 место.
- Шпилева Анастасия: дистанция 111 м — 2 место.
- Жуков Арсений: дистанция 111 м — 3 место.
- Толпыго Илья (Гусев): дистанция 1000 м — 2 место, дистанция 500 м — 1 место, дистанция 777 м — 1 место. По итогу многоборья — 1 место.
- Пьянова Варвара: дистанция 222 м — 2 место, дистанция 333 м — 3 место.
- Шупея Артем (Гусев): дистанция 1500 м — 3 место, дистанция 500 м — 2 место. По итогу многоборья — 2 место.
- Береговой Дмитрий (Гусев): дистанция 500 м — 3 место, дистанция 1000 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.
- Митрофанова Варвара (Гусев): дистанция 500 м — 3 место, дистанция 1000 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.
- Голубева Ева (Гусев): дистанция 1500 м — 3 место, дистанция 500 м — 2 место. По итогу многоборья — 1 место.
- Шиманский Данил: дистанция 1000 м — 3 место, дистанция 500 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.
- Сергеев Виктор: дистанция 1000 м — 2 место.
- Щелкунов Илья: дистанция 222 м — 3 место.