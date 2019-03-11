/ / / Гусевские конькобежцы представляли Россию на международных соревнованиях «Baltic Cup» в Литве

11 марта 2019, 11:19

Вельмякина Диана: дистанция 333 м — 1 место, дистанция 111 м — 1 место, дистанция 222 м — 1 место. По итогу многоборья — 1 место.



Шпилева Анастасия: дистанция 111 м — 2 место.



Жуков Арсений: дистанция 111 м — 3 место.



Толпыго Илья (Гусев): дистанция 1000 м — 2 место, дистанция 500 м — 1 место, дистанция 777 м — 1 место. По итогу многоборья — 1 место.



Пьянова Варвара: дистанция 222 м — 2 место, дистанция 333 м — 3 место.



Шупея Артем (Гусев): дистанция 1500 м — 3 место, дистанция 500 м — 2 место. По итогу многоборья — 2 место.



Береговой Дмитрий (Гусев): дистанция 500 м — 3 место, дистанция 1000 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.



Митрофанова Варвара (Гусев): дистанция 500 м — 3 место, дистанция 1000 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.



Голубева Ева (Гусев): дистанция 1500 м — 3 место, дистанция 500 м — 2 место. По итогу многоборья — 1 место.



Шиманский Данил: дистанция 1000 м — 3 место, дистанция 500 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.



Сергеев Виктор: дистанция 1000 м — 2 место.



Щелкунов Илья: дистанция 222 м — 3 место.



С 9 по 10 марта в городе Электренай (Литва) проходили Международные соревнования «Baltic Cup». Участниками стали спортсмены из Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, России и Польши.Россию представляли спортсмены из Калининграда, Гусева и Московской области.Результаты команды получились следующими: