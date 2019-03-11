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Гусевские конькобежцы представляли Россию на международных соревнованиях «Baltic Cup» в Литве

11 марта 2019, 11:19
Гусевские конькобежцы представляли Россию на международных соревнованиях «Baltic Cup» в Литве
С 9 по 10 марта в городе Электренай (Литва) проходили Международные соревнования «Baltic Cup». Участниками стали спортсмены из Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, России и Польши.

Россию представляли спортсмены из Калининграда, Гусева и Московской области.

Результаты команды получились следующими:

  • Вельмякина Диана: дистанция 333 м — 1 место, дистанция 111 м — 1 место, дистанция 222 м — 1 место. По итогу многоборья — 1 место.
  • Шпилева Анастасия: дистанция 111 м — 2 место.
  • Жуков Арсений: дистанция 111 м — 3 место.
  • Толпыго Илья (Гусев): дистанция 1000 м — 2 место, дистанция 500 м — 1 место, дистанция 777 м — 1 место. По итогу многоборья — 1 место.
  • Пьянова Варвара: дистанция 222 м — 2 место, дистанция 333 м — 3 место.
  • Шупея Артем (Гусев): дистанция 1500 м — 3 место, дистанция 500 м — 2 место. По итогу многоборья — 2 место.
  • Береговой Дмитрий (Гусев): дистанция 500 м — 3 место, дистанция 1000 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.
  • Митрофанова Варвара (Гусев): дистанция 500 м — 3 место, дистанция 1000 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.
  • Голубева Ева (Гусев): дистанция 1500 м — 3 место, дистанция 500 м — 2 место. По итогу многоборья — 1 место.
  • Шиманский Данил: дистанция 1000 м — 3 место, дистанция 500 м — 3 место. По итогу многоборья — 3 место.
  • Сергеев Виктор: дистанция 1000 м — 2 место.
  • Щелкунов Илья: дистанция 222 м — 3 место.
шорт-трек соревнование Литва
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