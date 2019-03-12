/ / / В рамках чемпионата области по хоккею с шайбой проходят игры плей-офф

12 марта 2019, 20:45

В Чемпионате области по хоккею с шайбой проходят игры плей-офф. За медали первенства сражаются 4 команды. В группе «А» ледовые дружины из Калининграда, Светлогорска, Гусева и Советска.Особое внимание болельщиков приковано к противостоянию команд с востока региона. «Тильзит» и «Ледокол» показывают бескомпромиссную борьбу с большим количеством силовых приёмов.В группе сильнейших советчане играют с фаворитами первенства командой «Ледокол» из Гусева. С первых минут матча упорная борьба за каждый сантиметр площадки. Роберт Кляйн совершает фирменный проход по левому флангу. Гости открывают счёт.Через пару минут «Тильзит» плотно осадил ворота «Ледокола». Голкипер гусевцев отражает один удар за другим. Бросок Александра Жирихова достигает цели.На десятой минуте команды вновь обменялись точными ударами. 2:2. Игра равная. В конце первого периода советчане усиливают прессинг на ворота соперника, но, получают обидный гол в «раздевалку». После точной передачи Кляйна отличился Сергей Панков.Перерыв непонятным образом повлиял на защиту советчан. «Тильзит» в простых ситуациях пропускает три шайбы подряд. Команда меняет вратаря. Место голкипера занимает глава администрации Советского городского округа Николай Воищев. Защитники стали действовать дисциплинированнее.Гости стремятся удержать удобный для себя счёт. Но, советчане сокращают разрыв до двух шайб. В сутолоке у ворот игрок гусевской команды Дмитрий Неустроев играет рукой.Силовая борьба у бортика и на пяточке. Похоже, что дантисты в Гусеве и Советске без работы не останутся. По два игрока из каждой команды отправляются на скамейку штрафников. Итоговый счёт 7:5 в пользу гостей.