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Гусевские баскетболисты вышли в финал Спартакиады муниципальных образований

17 марта 2019, 17:30
Гусевские баскетболисты вышли в финал Спартакиады муниципальных образований
Сегодня состоялся полуфинальный этап Спартакиады среди муниципальных образований по баскетболу среди мужских команд. В финальную стадию вышли команды из Гусева, Советска, Нестерова и Зеленоградска. Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.

Гусев занял первое место в своей группе, второе место досталось команде из Зеленоградска. В группе Б первое место взял Советск, второе Нестеров.

Во время матчей с участием команды из Гусева, проводился конкурс на лучших болельщиков, спонсором которого был кинотеатр «Люменфильм». Приз — билет в кино.

Пожелаем нашим ребятам успехов на финальном этапе!
баскетбол соревнование
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