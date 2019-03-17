Сегодня состоялся полуфинальный этап Спартакиады среди муниципальных образований по баскетболу среди мужских команд. В финальную стадию вышли команды из Гусева, Советска, Нестерова и Зеленоградска. Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.
Гусев занял первое место в своей группе, второе место досталось команде из Зеленоградска. В группе Б первое место взял Советск, второе Нестеров.
Во время матчей с участием команды из Гусева, проводился конкурс на лучших болельщиков, спонсором которого был кинотеатр «Люменфильм». Приз — билет в кино.
Пожелаем нашим ребятам успехов на финальном этапе!
Гусевские баскетболисты вышли в финал Спартакиады муниципальных образований
17 марта 2019, 17:30
баскетбол соревнование
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