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Информационный сайт города Гусева

Дебют состоялся: конькобежец из Гусева — чемпион Европы

24 марта 2019, 18:26
«Мы чемпионы Европы! Взяли золото на дистанции 777 м и стали первыми в общем зачете», — сообщила президент спортивной Федерации Калининградской области по конькобежному спорту Марина Толпыго. По итогу трех дней финала Кубка Европы представитель России из города Гусева стал чемпионом Европы среди юниоров в категории D (младший возраст — 12-13 лет).

Континентальное первенство состоялось в эти выходные в Германии. Бороться за призовые места в финале отправились калининградские спортсмены Илья Толпыго, Варвара Митрофанова и Виталий Карпов.



Лучший результат среди спортсменов калининградской команды показал Илья Толпыго. Шорт-трекист вновь подарил нам радостные эмоции и чувство гордости не только за регион, но и всю страну. С этих престижных соревнований он вернется с медалями и титулом чемпиона Европы: юниор получил награды за второе и первое место на дистанциях 1000 м и 700 м, а также победил в общем зачете. Стоит отметить, что в этом престижном турнире приняли участие более полусотни сильнейших конькобежцев Европы в возрасте до 17 лет.

Три непростых спортивных дня в Германии держали в напряжении и тренерский штаб, и болельщиков. У наших спортсменов были победы, поражения и даже травмы — такой нелегкий путь прошла команда в борьбе за «золото» и титул.

«Мы прошли через все трудности, но смогли достичь цели! За Илью все трибуны болели! Сейчас он хромает после забегов, с трудом поднимается по лестнице, а на льду старался не подвести команду. До сих пор не верится, что мы одержали победу! Это уже история», — комментирует президент спортивной Федерации Калининградской области по конькобежному спорту Марина Толпыго.

В финале Кубка Европы калининградская команда по шорт-треку участвовала впервые. Пару дней назад в областной Думе ребят провожали в Германию и говорили напутственные слова, а завтра утром в Калининграде встретят уже действующих Чемпионов Европы среди юниоров.



Наш холдинг c 2017 года поддерживает и развивает этот вид спорта в городе Гусеве. В 2018 году при поддержке GS Group юношеская сборная Калининградской области приняла участие в международных соревнованиях в Чехии, а в начале 2019-го гусевские спортсмены выступили на одном из этапов этого крупного международного состязания уже на правах хозяев.

Поздравляем спортсменов и желаем достичь новых высот!




соревнование шорт-трек
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