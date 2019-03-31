/ / / Гусевские баскетболистки заняли первое место в своей подгруппе на полуфинальном этапе областной спартакиады

Результаты игр с участием нашей команды:
- Гусев — Балтийск 55:20;
- Гусев — Правдинск 69:39;
- Гусев — Неман 69:34.
Честь нашего города защищали:
- Антонова Кристина
- Антонова Алина
- Онищенко Виктория
- Харламова Алевтина
- Криволапова Анна
- Давыдова Тамара
- Касьян Екатерина
- Богданова Нина
- Кривошапка Екатерина
- Титкова Маргарита
- Блохинова Майя
Тренерский состав:
- Блохинова Майя （играющий тренер）
- Блохинов Сергей
- Самсонов Константин
В Финальный этап, который пройдёт в Зеленоградске, вышли команды из Гусева, Правдинска, Советска и Черняховска.
Поздравляем наших девочек и желаем им дальнейших побед!