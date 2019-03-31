/ / / Гусевские баскетболистки заняли первое место в своей подгруппе на полуфинальном этапе областной спартакиады

31 марта 2019, 19:13

Гусев — Балтийск 55:20;



Гусев — Правдинск 69:39;



Гусев — Неман 69:34.



Антонова Кристина

Антонова Алина

Онищенко Виктория

Харламова Алевтина

Криволапова Анна

Давыдова Тамара

Касьян Екатерина

Богданова Нина

Кривошапка Екатерина

Титкова Маргарита

Блохинова Майя



Блохинова Майя （играющий тренер）



Блохинов Сергей



Самсонов Константин



Сегодня в Немане прошёл полуфинальный этап Спартакиады Муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди женских команд. Наши девушки заняли первое место в своей подгруппе.Результаты игр с участием нашей команды:Честь нашего города защищали:Тренерский состав:В Финальный этап, который пройдёт в Зеленоградске, вышли команды из Гусева, Правдинска, Советска и Черняховска.Поздравляем наших девочек и желаем им дальнейших побед!