«Барсы-2004» обыграли команду из Калининграда «Запад России-2004» со счётом 7:4

7 апреля 2019, 16:37

6 апреля на ледовой арене Дворца спорта в Калининграде состоялась встреча между хоккейными командами «Барсы-2004» и «Запад России-2004». Игра проходила в рамках первенства Калининградской области в старшем дивизионе (2002–2004 гг. р.). Гусевская команда «Барсы-2004» одержала победу со счётом 7:4.



Сейчас наши ребята занимают третье место в областной турнирной таблице, уступая командам «Янтарная звезда-2002» и «Феникс-2002».



Поздравляем ребят и тренерский состав с заслуженной победой!

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