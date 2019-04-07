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Информационный сайт города Гусева

«Барсы-2004» обыграли команду из Калининграда «Запад России-2004» со счётом 7:4

7 апреля 2019, 16:37
«Барсы-2004» обыграли команду из Калининграда «Запад России-2004» со счётом 7:4
6 апреля на ледовой арене Дворца спорта в Калининграде состоялась встреча между хоккейными командами «Барсы-2004» и «Запад России-2004». Игра проходила в рамках первенства Калининградской области в старшем дивизионе (2002–2004 гг. р.). Гусевская команда «Барсы-2004» одержала победу со счётом 7:4.

Сейчас наши ребята занимают третье место в областной турнирной таблице, уступая командам «Янтарная звезда-2002» и «Феникс-2002».

Поздравляем ребят и тренерский состав с заслуженной победой!
хоккей соревнование
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