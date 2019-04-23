/ / / В Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушек

23 апреля 2019, 21:01

Президент прибалтийской федерации В. П. Орешко

21 апреля в школе № 3 города Гусева президентом Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до Владимиром Петровичем Орешко при поддержке фракции ЛДПР в лице депутата Калининградской областной Думы Олейника Андрея Ивановича, проведен Открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушек по кумитэ.Данный турнир посвящен памяти Масутацу Оямы, основателю стиля каратэ киокушинкай. Годы жизни 1923 — 1994. Ояма является признанным непревзойдённым мастером боевых искусств. Он реформировал каратэ, сделал его живым и практичным, вернул каратэ дух и принципы Будо. Каратэ перестало быть «танцами» и при этом не стало просто физкультурой и даже спортом. Каратэ Оямы — это методика личностного роста посредством тренировки и развития тела. Посредством преодоления личных страхов, недостатков и слабостей. Главная победа в каратэ — это победа над самим собой. Это путь воина.Около 100 бойцов из городов области: Балтийска, Калининграда, п. Большаково и п.Добровольска приехали принять участие в этомтурнире.Хочется отметить, что наши турниры, проводимые в городе Гусеве охотно стали посещать представители городов области. Атмосфера праздника, гостеприимство, организация и проведение мероприятий оставляют хорошие воспоминания. Создают атмосферу дружелюбия и спокойствия, не смотря на такой жёсткий вид единоборств.И ребята показали все свои лучшие боевые качества, кто — то преодолел свой страх выйдя на татами, многие приобрели опыт в боях и закалили свой дух.Места в своих возрастных категориях распределились таким образом:Третьи места заняли Сергей Щукин, Иван Руденок, Михаил Марченко (шк.3 В. Орешко), Илья Алексахин (А. Зиновьев Дюц), Александр Шашин, Максим Кулибаба, Дмитрий Астапов, Родион Гулан, Егор Коваленко и Артём Усиков (Калининград), Даниил Каменский (Балтийск).Вторыми стали Юрий Бельский, Кирилл Голенкин, Марк Лишик, Денис Бугровский, Степан Бугровский, Никита Конкин, Максим Коваленко (шк.3 Орешко), Владимир Кирэу, Максим Зубцов и Даниил Донской (п. Добровольск В. Орешко), Роман Пылаев и Владислав Федин (Дюц А. Зиновьев), Максим Попов, Глеб Петровас, Максим Авлуков и Андрей Морозов (Калининград).Победителями турнира стали Артём Мерзляков, Макар Сухарев, Ярослав Васильев, Владислав Васильев и Максим Лоскин (шк.3 В. Орешко), Артём Глушаев, Влад Зиберт, Виктор Горнов, Артём Ивченко, Денис Ларин, Максим Осколов (Калининград), Михаил Носенко и Владислав Железняков (Балтийск), Артём Щукин (п. Добровольск В. Орешко), Константин Ефанкин и Александр Сушков (п. Большаково В. Орешко).В Открытом турнире памяти Масутацу Ояма принимали участие и девочки.Третьими стали Валентина Суховеева, Елена Шугаева, Екатерина Пыжевская (В.Орешко).Вторые места заняли Софья Апполонова, Алёна Гуськова и Александра Куранова (шк.3 В. Орешко), Виктория Глушаева (Калининград).Призёры турнира София Прибылова (Калининград), Софья Лунина, Зоя Иванова и Алина Боярчук (шк.3 В. Орешко).После окончания турнира были отмечены дипломами все участники турнира, не попавшие в призёры.Слова благодарности были адресованы и тренерам федерации, за тесное и плодотворное сотрудничество в приобщении детей к занятиям спортом, пропаганду здорового образа жизни, за весомый вклад в развитие Киокушинкай каратэ-до — Александру Зиновьеву, Вячеславу Белову, Алексею Подтергера и Ирине Лебедевой.Огромное спасибо за поддержку нашего турнира Депутату Калининградской областной Думы Фракция ЛДПР Андрею Ивановичу Олейник.