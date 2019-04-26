В Гусеве прошли соревнования по скандинавской ходьбе среди людей «серебряного возраста»

26 апреля 2019, 19:36

26 апреля в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра» в городе Гусеве на городском стадионе прошёл I Открытый чемпионат МО «Гусевский городской округ» по северной (скандинавской) ходьбе для людей «серебряного возраста».



В соревнованиях приняли участие 13 спортсменов. Ходокам предстояло пройти дистанцию в 3 километра. В ходе упорной борьбы места распределились следующим образом:



Женщины

1 место — Фомакина Елена, представляющая город Тюмень, результат — 20 мин. 42 секунды;

2 место — Козлова Евгения, результат — 24 мин. 13 секунды

3 место — Шипшина Галина, результат — 24 мин. 16 секунды

3 место — Козырева Раиса, результат — 24 мин. 16 секунды



Мужчины

1 место — Беззубко Сергей, результат — 25 мин. 03 секунды

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