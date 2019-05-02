Во время майских праздников калининградские туристы усиленно готовятся к походам по самым бурным рекам России. Сегодня водники тренируются на Лаве, Преголе и Анграпе.
Группы экстремалов оформляют заявочные документы в Федерации спортивного туризма Калининградской области и регистрируются в поисково-спасательных службах МЧС. Такая система создана для повышения безопасности путешественников. Отважные калининградцы отправляются за тысячи километров от родных мест. Туда, где не ловит мобильная связь, и нет дорог.
Марина Паякина, президент федерации спортивного туризма Калининградской области:
— В Саянах одна из групп планирует пройти такую реку, как Томпуда. Маршрут известный. Несколько лет назад группа пыталась пройти эту реку, но они не смогли пройти все каньоны, прошли только нижнюю часть этой реки, а в этом году надеются, что им удастся покорить и верхнюю часть, более сложную.
В этом сезоне калининградские путешественники намерены покорить пороги неспокойных рек Карелии, Сибири и Кавказа. Водники заранее оговаривают маршрут и места стоянок. Однако в экстремальных ситуациях на бурных порогах можно надеяться только на себя. Тем не менее, армия поклонников такого рода приключений растёт в стране год от года.
Калининградские туристы готовятся к походам по самым бурным рекам России
2 мая 2019, 17:54Анграпа байдарки сплав
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