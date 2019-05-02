/ / / Калининградские туристы готовятся к походам по самым бурным рекам России

2 мая 2019, 17:54

Во время майских праздников калининградские туристы усиленно готовятся к походам по самым бурным рекам России. Сегодня водники тренируются на Лаве, Преголе и Анграпе.Группы экстремалов оформляют заявочные документы в Федерации спортивного туризма Калининградской области и регистрируются в поисково-спасательных службах МЧС. Такая система создана для повышения безопасности путешественников. Отважные калининградцы отправляются за тысячи километров от родных мест. Туда, где не ловит мобильная связь, и нет дорог.В этом сезоне калининградские путешественники намерены покорить пороги неспокойных рек Карелии, Сибири и Кавказа. Водники заранее оговаривают маршрут и места стоянок. Однако в экстремальных ситуациях на бурных порогах можно надеяться только на себя. Тем не менее, армия поклонников такого рода приключений растёт в стране год от года.