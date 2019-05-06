5 мая в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 9 воспитанников ДЮСШ и 14 опытных биллирдистов.В младшей группе победу одержала Коринец Елизавета.Взрослые порадовали красивой игрой. Среди них места распределились следующим образом:Поздравляем победителей и призеров турнира!

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