Главная / Новости / Спорт / В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый Дню Победы
В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый Дню Победы
6 мая 2019, 00:59
бильярд соревнование
5 мая в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 9 воспитанников ДЮСШ и 14 опытных биллирдистов.
В младшей группе победу одержала Коринец Елизавета.
Взрослые порадовали красивой игрой. Среди них места распределились следующим образом:
- Смирнов Григорий из Нестерова;
- Сережин Роман;
- Рыбакович Михаил, воспитанник ДЮСШ города Гусева.
Поздравляем победителей и призеров турнира!
118 просмотров