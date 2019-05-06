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В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый Дню Победы

6 мая 2019, 00:59
В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый Дню Победы
5 мая в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвящённый Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 9 воспитанников ДЮСШ и 14 опытных биллирдистов.

В младшей группе победу одержала Коринец Елизавета.

Взрослые порадовали красивой игрой. Среди них места распределились следующим образом:

  1. Смирнов Григорий из Нестерова;
  2. Сережин Роман;
  3. Рыбакович Михаил, воспитанник ДЮСШ города Гусева.

Поздравляем победителей и призеров турнира!
бильярд соревнование
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