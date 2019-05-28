/ / / В Гусеве прошли областные соревнования по боксу

На боксёрском турнире памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева простых боёв не бывает. Каждый из участников хочет завершить соревновательный сезон яркой победой. Иван Антонов из Советска одержал верх над сверстником из Калининграда.
Иван Антонов, участник областного турнира:
— Обычно я бью апперкот правой — и всё. Хочется стать мастером спорта России.
Поединки самых юных боксёров судят живые легенды калининградского бокса. Мастер спорта СССР Михаил Анисимов воспитал целую плеяду выдающихся бойцов, чемпионов России и Европы. Благодаря усилиям именитого наставника Гусев по праву называют региональным центром молодёжного бокса. Секрет успеха в понимании психологии мальчишек.
Михаил Анисимов, мастер спорта СССР:
— В ринг выйти — это тоже мужество, неважно как он боксирует, главное, до конца довёл — ничего страшного.
Мальчишек из кадетского морского корпуса тренирует чемпион Казахстана и призёр Кубка СССР Александр Грибков. Наставник убеждён, ринг учит мыслить стратегически, принимать быстрые решения и наносить точные удары. Будущим флотоводцам такие качества развивать просто необходимо.
Александр Грибков, мастер спорта СССР:
— У нас хорошие кадеты-воспитанники, и мы из них куём кадры будущие. Сразу видно мальчишку — как он вышел на ринг, как себя показал.
Заключительный турнир соревновательного сезона подсказывает над чем боксёрам нужно поработать летом. Спортивные сборы в Янтарном крае проходят на базе оздоровительных лагерей.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— На каникулах планируются выезды за рубеж. Этим летом юные боксёры из Калининградской области примут участие в спаррингах со сверстниками из Литвы, Латвии и Польши.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»