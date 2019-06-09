Сегодня в Гусеве прошли очередные игры Первенства и Чемпионата Калининградской области по футболу. Наша команда встречалась с соперниками из города Немана.
Юношеская команда Гусева одержала победу со счётом 4:0. Взрослая команда проиграла со счётом 0:5.
В перерыве матча взрослых команд, при поддержке кинотеатра «Люменфильм», между болельщиками проводился конкурс, в котором одержал победу Даниил Герасимов.
Сегодня в Гусеве прошли игры Первенства и Чемпионата области по футболу
9 июня 2019, 19:57
футбол соревнование
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