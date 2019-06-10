/ / / Воспитанники клуба «Самурай» проводят тренировки на свежем воздухе

10 июня 2019, 08:07

Владимир Орешко

Клуб «Самурай» Киокушинкай каратэ-до школы № 3 города Гусева успешно развивается. За прошедший учебный год многие ребята достигли очередных высот, Благодаря занятиям каратэ окрепли физически и морально, научились правильно вести себя, сумели преодолеть психологический барьер, справляться с эмоциональными нагрузками в повседневной жизни, что очень пригодиться им и во взрослой жизни.Июнь — последний месяц тренировок, подготовка к аттестации, по итогам учебно — тренировочные сборы и каникулы. Благодаря летним солнечным дням становится возможным полноценно проводить тренировки на свежем воздухе. Мы в основном тренируемся в спортзале! Практические плюсы от занятий в помещении очевидны, но и тренировки на свежем воздухе имеют много преимуществ. Тренируясь на свежем воздухе, мы заставляем наше тело работать по-новому, втягивая в работу все мышцы тела, что аккумулирует дополнительную силу в них, в легких и в сердце. Кроме того, получаемый витамин Д, укрепляет иммунную и костную систему. Так же тренировки на улице, обеспечивают умственную перезагрузку, поскольку постоянно меняющийся пейзаж, стимулирует мозговые клетки. Что благоприятно сказывается на психологическом состоянии. Тренировки на природе дают здоровый импульс настроению и помогают справиться с чувством тревоги, снижает давление и высокий уровень стресса, присутствующий в повседневной жизни.Природа благотворно действует на наше здоровье за счёт того, что в ней всё правильно и подчинено определённым законам. Горная река, мощное дерево, бескрайнее поле — все они с радостью поделятся с нами своей энергией.В заключении хотелось бы пожелать подрастающему поколению и их родителям воспользоваться летней погодой, исчерпать дары природы во благо здоровья, не сидите за компьютером в душных квартирах, будьте больше на природе, просто вспомните свои ощущения после прогулки по лесу… Возвращаемся мы оттуда наполненными силами, радостью, жизнью.