Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях «Зеленоградское лето — 2019»

17 июня 2019, 18:10

14 июня прошло открытое Первенство Зеленоградска по плаванию «Зеленоградское лето — 2019». В соревнованиях приняли участие более 100 человек с городов Калининграда, Зеленоградска, Пионерска, Гусева и Балтийска.



От спортивной школы города Гусева старт приняли 14 пловцов разных возрастных категорий. Спортсмены соревновались на дистанции 100 метров «Комплексное плавание». По завершению заплывов команды играли водное поло.



По результатам наши пловцы, которые тренируются у Юрия Евдокимова, Галины Петровой и Елены Стребковой, завоевали 4 медали и в игре заняли 2 призовых места: 2-е место заняли пловцы 2009 года рождения и моложе, 3-е место пловцы 2008-2007 года рождения.



Иван Крючков занял 1-е место среди спортсменов 2009 года рождения и моложе с результатом 1.32,39 и выполнил первый юношеский разряд. Владислав Голощапов среди спортсменов 2011 года рождения тоже занял 1-е место с результатом 1.47,16. Его брат Никита Голощапов стал вторым среди спортсменов 2008-2007 годов рождения с результатом 1.19,20, и в этой же категории 3-е место с результатом 1.25,09 занял Александр Токарев.



Состав команды водное поло среди спортсменов 2009 года рождения и моложе (Богдана Яцкив, Виктория Кремер, Виктория Бармина, Дана Коробова, Андрей и Сергей Болговы, Иван Крючков, Владислав Голощапов , Александр Круглов).



Состав команды водное поло среди спортсменов 2008-2007 годов рождения (Дарья Имховик, Елизавета Костандова, Никита Голощапов, Александр Токарев, Прохор Вологжанинов, Данила Замотаев).



Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав!

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