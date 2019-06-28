/ / / В Гусеве прошли учебно-аттестационные сборы юных каратистов

28 июня 2019, 10:33

Владимир Орешко

Вот и подошло время летних учебно-тренировочных сборов и экзаменов.Под руководством президента КРОО «Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до» Владимира Орешко прошли учебно-аттестационные сборы. В сборах приняло участие 50 спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет. На протяжении всего времени юные каратисты оттачивали технику, работали над ката, улучшали свою физическую подготовку и выносливость.По окончании сборов состоялся экзамен, для тех кто прошёл программу и был допущен к аттестации на повышение своего уровня.25 юных спортсменов прошли первое в своей жизни «Посвящение в каратисты», сдавали экзамен на 11 кю. Малыши, в присутствии родителей, поклялись тренировать сердца и тела, уважать старших и воздерживаться от насилия, соблюдать правила этикета.Старшие ребята продемонстрировали полученные на тренировках навыки. Было видно стремление к движению вперед.Хочется отметить, что все успешно прошли этот экзамен и получили пояса, которые действительно заслужили. Я поздравляю и желаю дальнейших успехов. Чтобы маленькие, совсем юные спортсмены чувствовали себя частью большой спортивной семьи.Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые верят в своих детей, подбадривают их и мотивируют тренироваться не только в зале, но и дома»