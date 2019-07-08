Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Информационный сайт города Гусева

Гусевские спортсмены приняли участие в марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

8 июля 2019, 10:48
Гусевские спортсмены приняли участие в марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
30 июня 2019 года в Санкт-Петербурге в 30-й раз прошёл один из крупнейших марафонов России — международный марафон «Белые ночи». Бегуны из 68 стран мира и 81 региона России приняли участие в юбилейном забеге. В стартовом списке — представители более 700 городов нашей страны.

Участники Гусевского легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» в составе трёх спортсменов: Пётр Будник, Екатерина Князева и Владимир Орешко также приняли участие в этом традиционном и престижном соревновании.

На старт марафонской дистанции 42 км 195 м вышли более 3800 человек, в забеге на 10 км стартовали почти 6000 участников.
В нашей небольшой команде двое спортсменов Владимир Орешко и Петр Будник успешно преодолели дистанцию полного марафона, а Екатерина Князева финишировала на дистанции 10 км.

По традиции старт и финиш марафона «Белые ночи» располагался на Дворцовой площади, в самом сердце Санкт-Петербурга. Трасса марафона проходила по историческому центру Санкт-Петербурга среди всемирно известных памятников истории и архитектуры. Это всё придавало бегущим уверенность на дистанции, сил и терпения в трудные минуты, так как сильный ветер на набережных усложнял прохождение и без того непростой трассы марафона.
бег соревнование
208 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Наши спортсмены приняли участие в международном марафоне «ЭРГО Белые Ночи» в Санкт-Петербурге
Наши спортсмены приняли участие в международном марафоне «ЭРГО Белые Ночи» в Санкт-Петербурге
Бегуны из Гусева тоже приняли участие в марафоне «Белые ночи»
Бегуны из Гусева тоже приняли участие в марафоне «Белые ночи»

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»