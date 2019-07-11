/ / / Футболист Денис Архипов — воспитанник ФК Балтика

11 июля 2019, 20:26

Владимир Летягин

Подошёл к концу первый круг чемпионата в Калининградской области по футболу. Пока наш футбольный клуб занимает только 11 место с 3-мя очками из 12 участников. Результаты последних игр не внушают оптимизма. По всей видимости не хватает игроков, способных качественно обороняться и забивать.Результативным игроком в истории клуба «Гусев» зарекомендовал себя воспитанник Калининградского футбола Денис Архипов. В Гусевском клубе он играл в 2005, 2009 и 2010 годах, провёл несколько десятков матчей и забил немало голов в ворота соперников.Денис Архипов провёл много игр в зарубежных футбольных клубах: «Жальгирис» (Литва), «Шилуте» (Литва), «Локомотив» (Белоруссия, Минск). Немало играл за Калининградскую «Балтику» в ФНЛ и ПФЛ. Помимо этого в России он известен своими играми за такие клубы, как «Волочанин» и «Локомотив» (Калуга) в ПФЛ.Сейчас Денис Архипов продолжает выступать за футбольные клубы Калининграда.