/ / / Футболист Денис Архипов — воспитанник ФК Балтика

Результативным игроком в истории клуба «Гусев» зарекомендовал себя воспитанник Калининградского футбола Денис Архипов. В Гусевском клубе он играл в 2005, 2009 и 2010 годах, провёл несколько десятков матчей и забил немало голов в ворота соперников.
Денис Архипов провёл много игр в зарубежных футбольных клубах: «Жальгирис» (Литва), «Шилуте» (Литва), «Локомотив» (Белоруссия, Минск). Немало играл за Калининградскую «Балтику» в ФНЛ и ПФЛ. Помимо этого в России он известен своими играми за такие клубы, как «Волочанин» и «Локомотив» (Калуга) в ПФЛ.
Сейчас Денис Архипов продолжает выступать за футбольные клубы Калининграда.
Владимир Летягин