В город Гусев на сборы приехали 32 хоккеиста клуба «Торос» из города Нефтекамска. Спортсмены готовятся к началу сезона. Информация об этом размещена в группе клуба ВКонтакте.
Хоккейный клуб «Торос» — профессиональный хоккейный клуб из города Нефтекамска, Башкортостан. Основан в 1988 году под названием «Торпедо». Выступает в ВХЛ. Является фарм-клубом ХК «Салават Юлаев» Уфа. Трёхкратный обладатель кубка «Братины».
В город Гусев на сборы приехали 32 хоккеиста клуба «Торос»
23 июля 2019, 11:32хоккей
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