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Информационный сайт города Гусева

Хоккеисты «Тороса» провели мастер-класс для ребят из «Барсов»

26 июля 2019, 17:27
Сегодня хоккейный клуб «Торос», который приехал на предсезонный сбор в Гусев, провёл мастер-класс для ребят из «Барсов». На ледовой арене Гусевского ФОКа профессиональные хоккеисты провели совместную тренировку с мальчишками.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, это первый мастер-класс такого уровня для подрастающего поколения хоккеистов Гусева. Подобные мероприятия дают возможность юным спортсменам проявить себя и перенять бесценный опыт от старших товарищей.
хоккей
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