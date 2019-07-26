Сегодня хоккейный клуб «Торос», который приехал на предсезонный сбор в Гусев, провёл мастер-класс для ребят из «Барсов». На ледовой арене Гусевского ФОКа профессиональные хоккеисты провели совместную тренировку с мальчишками.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, это первый мастер-класс такого уровня для подрастающего поколения хоккеистов Гусева. Подобные мероприятия дают возможность юным спортсменам проявить себя и перенять бесценный опыт от старших товарищей.
Хоккеисты «Тороса» провели мастер-класс для ребят из «Барсов»
26 июля 2019, 17:27хоккей
63 просмотра
Другие новости по теме