/ / / Гусевские легкоатлеты на областном чемпионате в честь Дня ВМФ

31 июля 2019, 10:00

Владимир Орешко

Спортсмены легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» города Гусева приняли участие в Чемпионате Калининградской области по марафонскому бегу и бегу на длинные дистанции, который прошёл 27 июля 2019 года в парке «Южный».На самой длинной дистанции в 42 км 195 метров стартовал и успешно финишировал шестнадцатым Пётр Будник. На дистанции полумарафона (21 км 97.5 метров) закончил бег в составе призовой пятёрки Владимир Орешко.И на самой короткой дистанции в 10 км стартовали Евгений Свиб и Екатерина Князева. Евгений смог финишировать третьим в абсолютном зачёте.Очень жаркий день, нелёгкая трасса, много отдыхающих в парке немного создавали неудобства. Но всё же все остались довольны результатами. По сути эти соревнования были хорошей тренировкой для того, чтобы показать результат на предстоящем очень важном забеге Гусев -Гольдап.Организаторам выражаем благодарность за проведение старта, за хорошее питание на трассе. Спасибо за Ваше дружелюбное отношение и поддержку.Большое спасибо Елене Владимировне Легачёвой за праздник бега.