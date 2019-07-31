/ / / Гусевские легкоатлеты на областном чемпионате в честь Дня ВМФ

На самой длинной дистанции в 42 км 195 метров стартовал и успешно финишировал шестнадцатым Пётр Будник. На дистанции полумарафона (21 км 97.5 метров) закончил бег в составе призовой пятёрки Владимир Орешко.
И на самой короткой дистанции в 10 км стартовали Евгений Свиб и Екатерина Князева. Евгений смог финишировать третьим в абсолютном зачёте.
Очень жаркий день, нелёгкая трасса, много отдыхающих в парке немного создавали неудобства. Но всё же все остались довольны результатами. По сути эти соревнования были хорошей тренировкой для того, чтобы показать результат на предстоящем очень важном забеге Гусев -Гольдап.
Организаторам выражаем благодарность за проведение старта, за хорошее питание на трассе. Спасибо за Ваше дружелюбное отношение и поддержку.
Большое спасибо Елене Владимировне Легачёвой за праздник бега.
Владимир Орешко