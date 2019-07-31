Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Гусевские легкоатлеты на областном чемпионате в честь Дня ВМФ
Информационный сайт города Гусева

Гусевские легкоатлеты на областном чемпионате в честь Дня ВМФ

31 июля 2019, 10:00
Гусевские легкоатлеты на областном чемпионате в честь Дня ВМФ
Спортсмены легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» города Гусева приняли участие в Чемпионате Калининградской области по марафонскому бегу и бегу на длинные дистанции, который прошёл 27 июля 2019 года в парке «Южный».

На самой длинной дистанции в 42 км 195 метров стартовал и успешно финишировал шестнадцатым Пётр Будник. На дистанции полумарафона (21 км 97.5 метров) закончил бег в составе призовой пятёрки Владимир Орешко.

И на самой короткой дистанции в 10 км стартовали Евгений Свиб и Екатерина Князева. Евгений смог финишировать третьим в абсолютном зачёте.

Очень жаркий день, нелёгкая трасса, много отдыхающих в парке немного создавали неудобства. Но всё же все остались довольны результатами. По сути эти соревнования были хорошей тренировкой для того, чтобы показать результат на предстоящем очень важном забеге Гусев -Гольдап.

Организаторам выражаем благодарность за проведение старта, за хорошее питание на трассе. Спасибо за Ваше дружелюбное отношение и поддержку.

Большое спасибо Елене Владимировне Легачёвой за праздник бега.

Владимир Орешко
бег соревнование
97 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Ветераны Гусевского легкоатлетического клуба приняли участие в благотворительном забеге в Калининграде
Ветераны Гусевского легкоатлетического клуба приняли участие в благотворительном забеге в Калининграде

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико