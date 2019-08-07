В Гусеве при поддержке Федерации триатлона области прошли соревнования «Триатлон Технополис GS»

7 августа 2019, 14:22

В инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга GS Group, расположен в г. Гусеве Калининградской области) 4 августа 2019 года в четвертый раз прошли соревнования по триатлону — турнир «Триатлон Технополис GS». В этом году традиционные старты получили статус региональных и состоялись при поддержке Федерации триатлона Калининградской области. Помериться силами в плавании, беге и велосипедной гонке в Гусев приехали 82 триатлета всех возрастов: самому младшему участнику соревнований было 3 года, самому старшему — 57. Они представляли два спортивных клуба и 6 любительских команд.



Дистанция для взрослых триатлетов состояла из трех этапов. Спортсменам нужно было как можно быстрее преодолеть 300 метров вплавь, 8 км на велосипеде по территории «Технополиса GS» и 2 км бегом. В чемпионате за победу боролись 7 команд, но сильнее всех оказались «Учителя» (сборная спортсменов из Гусева и Нестерова). Их время — 36 минут 36 секунд, всего на 11 секунд меньше, чем у серебряного призера чемпионата, команды «ЦТС», но этого разрыва оказалось достаточно, чтобы обеспечить триатлетам из команды «Учителей» первое место и золотые медали турнира. На третью ступень пьедестала почета поднялась команда «ГПТ» (сборная Гусевского политехнического техникума), прошедшая дистанцию за 37 минут 33 секунды.



Медали индивидуального первенства разыгрывались в двух возрастных категориях: до 35 лет и старше 35 лет. В рамках соревнований состоялось первенство «Технополиса GS» среди мужчин и женщин с отдельным награждением.



В личном зачете у мужчин старше 35 лет победителем стал Богдан Потапов, показавший суммарное время 34 минуты 55 секунд, у женщин старше 35 лет — Ирина Миронова, финишировавшая за 44 минуты 57 секунд. Среди более молодых участников, соревновавшихся в возрастной категории до 35 лет, победу одержал Станислав Резепов, прошедший дистанцию за 35 минут 22 секунды, среди женщин до 35 лет со временем 43 минуты 23 секунды выиграла Валерия Черская. Спортсмены — победители и призеры, были награждены памятными кубками турнира «Триатлон Технополис GS — 2019». Тройка призеров в рамках первенства «Технополиса GS»: среди мужчин — Валерий Гусаров, Евгений Чернухин, Алексей Ярцев; среди женщин — Елена Лишик и Елена Ярцева.



«Триатлоном занимаюсь третий год. За это время успел побывать в Сочи на „железной“ дистанции, прошел пять стартов Amberman. Этот вид спорта уже стал частью моей жизни. В турнире „Триатлон Технополис GS“ я участвую во второй раз, потому что мне очень понравилась организация соревнования. Это мероприятие для всех: и для детей, и для новичков, и для профессионалов. Приятно было видеть большое количество людей, которые только осваивают триатлон и впервые принимают участие в подобных состязаниях», — отметил Богдан Потапов, победитель турнира в личном зачете среди мужчин старше 35 лет.



Турнир «Триатлон Технополис GS» стал отличной возможностью проверить свои силы и выносливость для юных триатлонистов. В чемпионате участвовали около 35 ребят из Калининграда, Гусева, Озерска, Нестерова. Для них организаторы проложили три разные по уровню сложности трассы. Малыши 3-5 лет преодолели три этапа — беговой, велосипедный и снова беговой — протяженностью 250 метров каждый. Для спортсменов 6-9 лет была предусмотрена трасса длиной 500 м. Ребята 10 лет и старше боролись за победу на дистанции также 500 метров. Все юные атлеты, преодолевшие нелегкие испытания, на финише получили дипломы и вкусные призы, а призеры — кубки и медали.



«Особенно запомнились соревнования среди детей. Было довольно интересно наблюдать как зарождаются новые звёзды триатлона. В „большом триатлоне“ команды показали себя на приличном уровне, думаю каждый спортсмен смог здесь поставить новый рекорд или улучшить свой результат. Также хочу отметить работу волонтёров, отдельное спасибо и им за слаженную работу. По итогу могу сказать, что мероприятие прошло на ура! Мои поздравления всем спортсменам и их командам, вы молодцы ребята», — поделился впечатлениями Алексей Герасин, зритель турнира «Триатлон Технополис GS-2019».



В этом году организаторы существенно улучшили инфраструктуру соревнований: обновили спортивный инвентарь и электронную систему фиксации результатов. Изменения коснулись и безопасности участников. Новый комфортный стартовый городок и насыщенная развлекательная программа сделали турнир «Триатлон Технополис GS-2019» более профессиональным, ярким и красочным как для самих участников, так и для зрителей.

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