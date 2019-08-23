/ / / В Гусеве проходят сборы шорт-трекистов из Москвы

В Гусеве проходят спортивные сборы шорт-трекистов из Москвы. На ледовом овале отрабатывают технику и тактику.На тренировке нужно пахать и пахать — вот девиз Натальи Плугиной. Призёр чемпионата страны в эстафете тренирует молодых москвичей, чей потенциал позволяет рассчитывать на попадание в сборную столицы.Александра пришла в шорт-трек из фигурного катания. Выбор сделала самостоятельно и осознанно. Этот вид спорта больше соответствует темпераменту девушки, Александра любит скорость. На ледовом овале в Гусеве есть с кого брать пример и у кого учиться. Успехи калининградских шорт-трекистов на международной арене связаны с именем Артура Сенчука. Известный наставник ставит перед собой высокую планку.На сборах в Янтарном крае у москвичей расписана каждая минута. Тренировки чередуются с восстановительными мероприятиями. В ближайшие выходные команда планирует съездить на море.Не случайно, в этом сезоне на льду в Гусеве будет тренироваться один из самых перспективных калининградских шорт-трекистов — Сергей Рятсен.