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В Гусеве проходят сборы шорт-трекистов из Москвы

23 августа 2019, 15:49
В Гусеве проходят сборы шорт-трекистов из Москвы
В Гусеве проходят спортивные сборы шорт-трекистов из Москвы. На ледовом овале отрабатывают технику и тактику.

На тренировке нужно пахать и пахать — вот девиз Натальи Плугиной. Призёр чемпионата страны в эстафете тренирует молодых москвичей, чей потенциал позволяет рассчитывать на попадание в сборную столицы.

Александра Панина, студентка училища олимпийского резерва:
— Мы отрабатывали обгоны, как лучше и где ускоряться и в какой промежуток лучше залезть для правильного обгона.

Александра пришла в шорт-трек из фигурного катания. Выбор сделала самостоятельно и осознанно. Этот вид спорта больше соответствует темпераменту девушки, Александра любит скорость. На ледовом овале в Гусеве есть с кого брать пример и у кого учиться. Успехи калининградских шорт-трекистов на международной арене связаны с именем Артура Сенчука. Известный наставник ставит перед собой высокую планку.

Артур Сенчук, тренер:
— У меня удовлетворение будет, когда мой спортсмен возьмёт медаль на олимпиаде, а пока до этого времени у меня постоянно чего-то не хватает. Постоянно идёт поиск что сделать лучше, чтобы спортсмены ехали быстрее.

На сборах в Янтарном крае у москвичей расписана каждая минута. Тренировки чередуются с восстановительными мероприятиями. В ближайшие выходные команда планирует съездить на море.

Наталья Плугина, тренер спортивной школы «Москвич»:
— Я думаю, что мы в следующем году ещё приедем, потому что нам очень понравилось и если сравнивать с другими базами, то здесь на пятёрку по пятибалльной шкале.

Не случайно, в этом сезоне на льду в Гусеве будет тренироваться один из самых перспективных калининградских шорт-трекистов — Сергей Рятсен.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Калининградские конькобежцы готовятся к кубку СКР. Соревнования состоятся в середине сентября в Коломне. На кубке выступят сильнейшие конькобежцы мира, среди них —легендарный Виктор Анн.

Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
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