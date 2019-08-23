/ / / В Гусеве проходят сборы шорт-трекистов из Москвы

На тренировке нужно пахать и пахать — вот девиз Натальи Плугиной. Призёр чемпионата страны в эстафете тренирует молодых москвичей, чей потенциал позволяет рассчитывать на попадание в сборную столицы.
Александра Панина, студентка училища олимпийского резерва:
— Мы отрабатывали обгоны, как лучше и где ускоряться и в какой промежуток лучше залезть для правильного обгона.
Александра пришла в шорт-трек из фигурного катания. Выбор сделала самостоятельно и осознанно. Этот вид спорта больше соответствует темпераменту девушки, Александра любит скорость. На ледовом овале в Гусеве есть с кого брать пример и у кого учиться. Успехи калининградских шорт-трекистов на международной арене связаны с именем Артура Сенчука. Известный наставник ставит перед собой высокую планку.
Артур Сенчук, тренер:
— У меня удовлетворение будет, когда мой спортсмен возьмёт медаль на олимпиаде, а пока до этого времени у меня постоянно чего-то не хватает. Постоянно идёт поиск что сделать лучше, чтобы спортсмены ехали быстрее.
На сборах в Янтарном крае у москвичей расписана каждая минута. Тренировки чередуются с восстановительными мероприятиями. В ближайшие выходные команда планирует съездить на море.
Наталья Плугина, тренер спортивной школы «Москвич»:
— Я думаю, что мы в следующем году ещё приедем, потому что нам очень понравилось и если сравнивать с другими базами, то здесь на пятёрку по пятибалльной шкале.
Не случайно, в этом сезоне на льду в Гусеве будет тренироваться один из самых перспективных калининградских шорт-трекистов — Сергей Рятсен.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Калининградские конькобежцы готовятся к кубку СКР. Соревнования состоятся в середине сентября в Коломне. На кубке выступят сильнейшие конькобежцы мира, среди них —легендарный Виктор Анн.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»