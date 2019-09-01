/ / / Состоялся 25-й международный пробег «Гусев — Голдап»

31 августа от памятника Герою Советского Союза С. И. Гусева, имя которого носит наш славный город, был дан старт 25-му юбилейному Международному пробегу «Гусев — Голдап». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Перед началом старта глава администрации МО «Гусевский Городской Округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, вице-мэр города Голдап Яцек Можы, начальник департамента организации и развития физкультуры и спорта Минспорта правительства Калининградской области Екатерина Истомина и гости праздника возложили цветы к монументу героя.
Среди почетных гостей пробега были экс-мэр города Голдап (Польша) Марек Мирос и бывший глава Гусевского района Николай Воробей, которые в свое время организовали первый пробег из России в Польшу.
Более 200 участников пробега стартовали от памятника С. И. Гусева. Отрадно, что спортсменов, которым предстояло бегом пересечь государственные границы двух стран, приехали поддержать и бегуны, которые бежали дистанцию 15 км (от пос. Ольховатка до автомобильного пункта пропуска «Гусев-Гольдап»). Также поддержали спортивный дух мероприятия и глава Гусевский администрации Александр Китаев, глава Гусевского городского округа Андрей Гнездилов и бывший мэр Голдапа Марек Мирос, они преодолели всю дистанцию на велосипедах.
Лучшим в абсолютной категории среди мужчин стал Валерий Павличук из города Калининграда с результатом 1:12:48. Среди женщин первой финишировала калининградка Елизавета Погудо, ее результат — 1:23:27.