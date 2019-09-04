/ / / У юных каратистов прошёл первый тренировочный день после летних каникул

Владимир Орешко

Вот и лето прошло…. 3 сентября первый день занятий. Ребятишки раньше обычного начали собираться в зале, видимо соскучились по своим друзьям, по общению и тренировкам. И вот «она» первая, долгожданная… С хорошим настроением и настроем.Первое занятие после летних каникул. Всё началось с инструктажа по технике безопасности и правилам поведения на занятиях. Все с хорошим настроем, эмоциональны и старательны.В добрый путь к спортивным достижениям!