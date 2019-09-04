У юных каратистов прошёл первый тренировочный день после летних каникул
4 сентября 2019, 00:30
Вот и лето прошло…. 3 сентября первый день занятий. Ребятишки раньше обычного начали собираться в зале, видимо соскучились по своим друзьям, по общению и тренировкам. И вот «она» первая, долгожданная… С хорошим настроением и настроем.Наш спортивный зал опять, очень рад ребят встречать!
Первое занятие после летних каникул. Всё началось с инструктажа по технике безопасности и правилам поведения на занятиях. Все с хорошим настроем, эмоциональны и старательны.
В добрый путь к спортивным достижениям!
Владимир Орешко