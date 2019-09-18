/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в IV полумарафоне Ukiel в Польше



С уважением,

Дина Шеляг Огромное спасибо, Владимир! Гордимся Вами!

Начальник отдела международных связей

администрации городского округа «Город Калининград»

Здравствуй Владимир, мы очень рады и рады победе Елизаветы в забеге!!! Поздравляю!!! Мы с нетерпением ждем встречи с вашей командой в следующем году. Здравствуй Владимир, мы очень рады и рады победе Елизаветы в забеге!!! Поздравляю!!! Мы с нетерпением ждем встречи с вашей командой в следующем году.

С наилучшими пожеланиями всем вам. Katarzyna Winter

Biuro Promocji i Turystyki

Urząd Miasta Olsztyna.

Мы очень рады, что наш полумарафон с самого начала собирает все больше и больше бегунов из разных поколений, — так подводит итог 4-й полумарафон Укиэля Ольштына Ежи Литвински, директор OSiR. — Спасибо всем за участие, поздравляю всех, кто дошел до финиша, и я приветствую победителей. Увидимся в следующем году! — добавляет Ежи Литвински. Мы очень рады, что наш полумарафон с самого начала собирает все больше и больше бегунов из разных поколений, — так подводит итог 4-й полумарафон Укиэля Ольштына Ежи Литвински, директор OSiR. — Спасибо всем за участие, поздравляю всех, кто дошел до финиша, и я приветствую победителей. Увидимся в следующем году! — добавляет Ежи Литвински.

С уважением, Владимир Орешко

15 сентября в Польском городе Ольштын состоялся IV Укель полумарафон. В этом году на дистанции 21,1 км финишировало 450 спортсменов. Наш город и область, уже традиционно. представляли спортсмены из легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» в составе семи участников: Екатерина Князева и Екатерина Смурова, Ирина Миронова и Елизавета Погудо, Владислав Петров, Виталий Сумбаев и Владимир Орешко. Не смотря на очень сложную, хотя и очень живописную трассу, наши бегуны показали прекрасные результаты как в личном, так и в командном зачёте. Виталий Сумбаев занял III место в своей возрастной категории, Екатерина Смурова стала в категории второй. Ирина Миронова и Владимир Орешко поднялись на первую ступень пьедестала в своих возрастных категориях.И очень приятно, что наша Елизавета Погудо смогла стать абсолютной победительницей среди женщин поднявшись на первую ступень пьедестала. После 10-го километра она взяла лидерство и имела более чем минутное преимущество над прошлогодней триумфатором Магдаленой Тжецяк из Ольштына. И это расположение не изменилось полностью до самого финиша.В командном зачёте наши спортсмены заняли почётное второе место.Успехами наших спортсменов порадовались все, кто переживал и ждал возвращения бегунов:Всё было на высоте с самого начала нашего пути, о нас любезно позаботилась администрация спортивного сообщества Польши и прислала письмо, где просила свою пограничную службу обеспечить нам комфортное и быстрое прохождение границы. Сразу по приезду нам вручили стартовые пакеты и были забронированы номера для проживания.Большое спасибо ВСЕМ участникам нашей не малочисленной делегации за вклад в общее дело, усилия и заботу проявленные во время поездки. За хорошее настроение, терпение и организацию отдельных моментов. Спасибо администрации города Ольштына и их спортивному комитету за праздник бега и гостеприимство, за возможность участия в данном пробеге, а также столь обходительным организаторам и милым волонтёрам!!! Всё получилось, мы уехали воодушевлёнными и довольными испытывая приятную усталость… занимайтесь спортом — он объединяет и делает людей искренними, развивает хорошие качества, а главное дарит здоровье, приятные эмоции и даёт массу разных возможностей!!!