/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в IV полумарафоне Ukiel в Польше

И очень приятно, что наша Елизавета Погудо смогла стать абсолютной победительницей среди женщин поднявшись на первую ступень пьедестала. После 10-го километра она взяла лидерство и имела более чем минутное преимущество над прошлогодней триумфатором Магдаленой Тжецяк из Ольштына. И это расположение не изменилось полностью до самого финиша.
В командном зачёте наши спортсмены заняли почётное второе место.
Успехами наших спортсменов порадовались все, кто переживал и ждал возвращения бегунов:
Огромное спасибо, Владимир! Гордимся Вами!
С уважением,
Дина Шеляг
Дина Шеляг
Начальник отдела международных связей
администрации городского округа «Город Калининград»
администрации городского округа «Город Калининград»
Здравствуй Владимир, мы очень рады и рады победе Елизаветы в забеге!!! Поздравляю!!! Мы с нетерпением ждем встречи с вашей командой в следующем году.
С наилучшими пожеланиями всем вам. Katarzyna Winter
Biuro Promocji i Turystyki
Urząd Miasta Olsztyna.
Biuro Promocji i Turystyki
Urząd Miasta Olsztyna.
Мы очень рады, что наш полумарафон с самого начала собирает все больше и больше бегунов из разных поколений, — так подводит итог 4-й полумарафон Укиэля Ольштына Ежи Литвински, директор OSiR. — Спасибо всем за участие, поздравляю всех, кто дошел до финиша, и я приветствую победителей. Увидимся в следующем году! — добавляет Ежи Литвински.
Всё было на высоте с самого начала нашего пути, о нас любезно позаботилась администрация спортивного сообщества Польши и прислала письмо, где просила свою пограничную службу обеспечить нам комфортное и быстрое прохождение границы. Сразу по приезду нам вручили стартовые пакеты и были забронированы номера для проживания.
Большое спасибо ВСЕМ участникам нашей не малочисленной делегации за вклад в общее дело, усилия и заботу проявленные во время поездки. За хорошее настроение, терпение и организацию отдельных моментов. Спасибо администрации города Ольштына и их спортивному комитету за праздник бега и гостеприимство, за возможность участия в данном пробеге, а также столь обходительным организаторам и милым волонтёрам!!! Всё получилось, мы уехали воодушевлёнными и довольными испытывая приятную усталость… занимайтесь спортом — он объединяет и делает людей искренними, развивает хорошие качества, а главное дарит здоровье, приятные эмоции и даёт массу разных возможностей!!!
С уважением, Владимир Орешко