/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по каратэ киокушин «Янтарный край»

Владимир Орешко,

президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до

21 сентября в Калининграде на территории комплекса «Лукойл» прошли соревнования ООО ФКР-KWF России по киокушин каратэ. Около 200 спортсменов в возрасте от 12-ти до 30-ти лет из городов области и разных уголков России, в том числе команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Пензы приняли участие в соревнованиях «Янтарный край 2019».На турнир были приглашены почётными гостями, прямые ученики основателя каратэ киокушин — Президент Всемирной Европейской организации Антонио Пинейро 9 Дан, и генеральный секретарь Анджей Древняк 9 Дан. С показательной программой выступил представитель Федерации карате Киокушинкай России, многократный рекордсмен Левон Габриелян, мастер боевых искусств России и Японии, девятикратный рекордсмен России 2018 года и двукратный мировой рекордсмен 2012 года. Сергей Владимирович Бондаренко — генеральный директор Газпром, меж регион Ставрополь, посетил нашу прекрасную область. Благодаря его поддержке состоялись наши грандиозные соревнования.Соревнования проходили на двух татами. Отличная организация и проведение мероприятия также способствовали и хорошим результатам. От Прибалтийской Федерации в соревновании приняло участие 8 спортсменов разных возрастов, шестеро из них вошли в призёры. Эвальд Кремер стал третьим. Вторые места заняли Александр Сушков, Ангелина Каронайте, Александра Куранова. Первые места завоевали Константин Ефанкин и Ярослав Васильев.В целом Чемпионат прошел на высочайшем уровне, не оставив равнодушными спортсменов, тренеров, судей, организаторов, родителей и болельщиков, зарядив всех участников энергией и мотивировав на новые победы и свершения, на совершенствование своего технического мастерства и укрепление твердости духа.