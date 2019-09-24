/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по каратэ киокушин «Янтарный край»

На турнир были приглашены почётными гостями, прямые ученики основателя каратэ киокушин — Президент Всемирной Европейской организации Антонио Пинейро 9 Дан, и генеральный секретарь Анджей Древняк 9 Дан. С показательной программой выступил представитель Федерации карате Киокушинкай России, многократный рекордсмен Левон Габриелян, мастер боевых искусств России и Японии, девятикратный рекордсмен России 2018 года и двукратный мировой рекордсмен 2012 года. Сергей Владимирович Бондаренко — генеральный директор Газпром, меж регион Ставрополь, посетил нашу прекрасную область. Благодаря его поддержке состоялись наши грандиозные соревнования.
Соревнования проходили на двух татами. Отличная организация и проведение мероприятия также способствовали и хорошим результатам. От Прибалтийской Федерации в соревновании приняло участие 8 спортсменов разных возрастов, шестеро из них вошли в призёры. Эвальд Кремер стал третьим. Вторые места заняли Александр Сушков, Ангелина Каронайте, Александра Куранова. Первые места завоевали Константин Ефанкин и Ярослав Васильев.
В целом Чемпионат прошел на высочайшем уровне, не оставив равнодушными спортсменов, тренеров, судей, организаторов, родителей и болельщиков, зарядив всех участников энергией и мотивировав на новые победы и свершения, на совершенствование своего технического мастерства и укрепление твердости духа.
Владимир Орешко,
президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до
президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до