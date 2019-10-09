Гусевские спортсмены приняли участие в Августовском полумарафоне в Польше

Владимир Орешко,

председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»

На территории города Августов Польша 6 октября прошел IX Августовский полумарафон, старт и финиш которого был в Городском Амфитеатре. Маршрут протяжённостью в 21 км и 95 метров пролегал по тихой улице, на берегу озера Нецко.Эти соревнования вызывают огромный интерес среди бегунов со всей Польши и зарубежья. В IX беге приняли участие более 250 спортсменов, в том числе спортсмены из Беларуси, Литвы, Украины и России. Российскую команду представляли: Елизавета Погуда, Екатерина Князева и Екатерина Смурова, Евгений Свиб и Владимир Орешко.Очень высокий уровень спортсменов, высокая конкуренция и поэтому каждому участнику нашей команды пришлось проявить выдержку и терпение на дистанции. В упорной борьбе Елизавета всё же уступила спортсменке из Беларуси и стала второй в Абсолюте. Екатерина Смурова заняла второе место в возрастной категории. Отлично прошёл дистанцию Евгений Свиб, но был седьмым. Владимир Орешко всё же смог противостоять польским и литовским бегунам и занять первое место в категории с большим отрывом.И приятной неожиданностью стало для всех нас то, что наша Российская команда стала первой среди всех команд.Огромное спасибо всем участникам команды за нашу победу.