Все гусевские спортсмены выступили достойно на Лиге бокса в Калининграде

В середине октября в Калининграде состоялся открытый турнир по боксу «Золотые перчатки» и первые поединки по непрофессиональному боксу Лиги бокса Калининграда. Инициатором и организатором соревнований выступил тренер по Муай Тай, кикбоксингу и боксу, председатель Лиги бокса Калининграда Александр Гергерт.Испытать себя на турнире решились спортсмены Калининграда, Гурьевска, Балтийска, Светлого, Гвардейска, Гусева. От нашего города участие в соревнованиях приняли воспитанники тренера Владимира Латышева.К участию в турнире были допущены спортсмены от пяти лет и старше. Для взрослых боксеров формула боя включала три раунда по две минуты, для юношей — одна и полторы минуты. Для детей до девяти лет были предусмотрены спортивно-игровые поединки. В ринг боксеры выходили в защитном снаряжении, предоставленном организаторами турнира: антинокаутных перчатках и шлемах со специальной защитой носа от травм.Все гусевские спортсмены, принявшие участие в поединках турнира, выступили достойно и вошли в число призеров. Успешно провел свой первый в жизни бой наш самый юный боксер Кирилл Февралев. Как сказал его тренер: «Пока кто-то в выходной день душил диван с чипсами, пончиками и гаджетами, этот пятилетний парень доказывал, что он — настоящий мужчина. На мой взгляд, встать в пять утра, выдержать длинную утомительную дорогу, а потом выйти в ринг и побиться — это просто героизм для такого еще совсем небольшого ребенка. И мальчишка, который способен заставить себя сделать это, будет способен на многое!»Среди спортсменов в возрасте шести лет первые места завоевали Вадим Орехов и Вячеслав Дозорнов. Кстати, выступление Вячеслава Владимир Латышев прокомментировал так: «Надо сказать, что Вячеслав показал очень высокую для своего возраста технику. Поэтому на турнире нами было принято решение провести еще один бой — дружеский поединок вне соревновательного рейтинга, с более старшим спортсменом, более опытным и уже имеющим титул.Учитывая серьезную защиту амуниции, которая сводит травматичность к минимуму, мы решились на этот „бой-пристрел“, чтобы понять реальный спортивный уровень Вячеслава. Многие выступают против проведения таких поединков: мол, равные должны биться с равными. С одной стороны, я с этим согласен. Но с другой стороны, как же быть, когда в своем возрасте спортсмен идет с ощутимым опережением? Если оставить его в своей категории, то спортсмен станет „застаиваться“, у него просто-напросто не будет спортивного роста.Все мы знаем, что в спорте высоких результатов достигают те, кто пришел в него в самом раннем возрасте. Однако, большое значение имеет тот момент, как скоро у спортсмена начался тот самый, настоящий спортивный рост. И поэтому, чтобы еще с малолетства понять реальные возможности ребенка и вовремя разглядеть его перспективы, проводятся такие дружественные бои. Это — проверка того, что реально может ребенок. Жизнь меняется, меняются правила, условия, и чтобы быть успешным в спорте, надо не стоять на месте, а идти вперед. Да, бой с титулованным соперником Владислав проиграл, но мы: и я, и он увидели, что он сейчас реально может, и смогли оценить его потенциал. А значит, теперь мы сможем более правильно выстраивать нашу с ним работу на тренировках.А спортивный рост нужен. И не только ради результатов. Я считаю, что любой спорт должен быть прикладным. Борьба, единоборства, бокс — эти виды спорта существуют не сами для себя, а для жизни. В наших спортивных секциях, где ребята занимаются различными видами борьбы и бокса, мы, тренеры, стараемся воспитывать настоящих мужчин, которые в случае необходимости смогут реально постоять и за себя, и за свою девушку. Мы воспитываем настоящих парней, которые не будут равнодушно смотреть со стороны, как обижают слабого, а, имея силу и умения, заступятся за обиженного. И для этого тоже нужен тот самый спортивный рост — рост мастерства».Среди восьмилеток неплохо выступили наши девчонки: Полина Жилко заняла первое место, а Виктория Казилите — второе. Кстати, Виктория стала обладательницей Кубка «Приз зрительских симпатий». Еще одно «золото» в этой возрастной категории заработал Артем Семенов. В ринге наш парень бился хорошо. Однако, по решению судей победа была отдана его сопернику. Владимир Латышев выразил несогласие с таким решением и тут же подал протест. В результате, бой был пересмотрен и новым вердиктом стала ничья. В итоге и Артем, и его соперник оба стали «золотыми» призерами турнира. А второе «серебро» команде принес дебютант Андрей Ильюхин.Великолепную технику показал Владислав Герберсгаген (9 лет). Нашему земляку достался сложнейший соперник. Тем не менее, гусевец одержал уверенную победу ввиду явного преимущества, превысив лимит нокдаунов.Среди спортсменов 10 лет свою первую победу одержал Илья Озеров. По словам тренера спортсмена, мальчишка долго и упорно шел к этому результату. Работал много, упорно, но заветное «золото» никак не давалось ему в руки. Тем не менее, Илья продолжал усиленно тренироваться. И вот она — долгожданная победа, завоеванная благодаря нешуточному трудолюбию!Уверенно провел свои поединки Дмитрий Утенков (11 лет). Первый бой выиграл с явным преимуществом. Второй бой судьи попытались оставить за его соперником, однако наш тренер вновь подал протест, который был удовлетворен ввиду признания судейской ошибки. Таким образом, Дмитрий занял первое место.И еще одну «золотую» медаль принес команде Александр Мельниченко (12 лет). Наш земляк выиграл свой поединок уже в первые 20 секунд. Как сказал тренер спортсмена, выступление на этих соревнованиях стало для Саши своеобразной «контрольной работой»: «Совсем скоро Александру предстоит биться за чемпионский пояс в полупрофессиональной лиге по К-1 в Риге. Для этих соревнований Саше было необходимо доработать руки — техника была слабовата. Все лето мы с ним усиленно трудились над руками. И вот на этом турнире, нам было важно посмотреть, оценить результат наших тренировок. Победа на этих соревнованиях показала: тренировки не прошли даром, техника у Саши стала лучше, руки — сильнее, и работать ими он стал лучше и уверенней. Так что, можно сказать, что с этой „контрольной работой“ Саша справился успешно, и значит, у него есть все шансы выиграть в Риге. Будем стараться!»Поздравляем наших спортсменов и их тренера с заслуженными наградами и желаем им новых успехов!