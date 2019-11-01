169 спортсменов, 10 городов и поселков Калининградской области и один ринг. Сегодня в Гусеве стартовал трехдневный турнир — Первенство министерства образования Калининградской области по боксу среди учащихся образовательных организаций, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Александра Сорокина и 101-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза С. И. Гусева.
Поприветствовать боксеров и болельщиков в ринг вышли: начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева, заместитель директора комплексной ДЮСШ министерства образования региона Анатолий Елманов, заслуженный мастер спорта России по боксу Алексей Шайдулин, мастер спорта СССР, почетный президент федерации бокса Калининградской области, вице-президент федерации бокса России Андрей Коробков и исполнительный директор федерации бокса Юрий Марченко.
В течении трех дней в спортивном зале ФОКа им Е. М. Попова боксеры из Калининграда, Совестка, Черняховска, Светлого, Немана, Нестерова, Мамоново, Гусева поселков Прибрежное и Ясная Поляна будут на кулаках выяснять, кто самый лучший.
Приглашаем всех любителей бокса посмотреть и поддержать гусевских ребят и их наставников Михаила и Александра Анисимовых.
В Гусеве стартовали областные соревнования по боксу среди учащихся образовательных организаций
1 ноября 2019, 10:06