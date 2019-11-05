В Гусеве прошли соревнования по волейболу среди девушек 2001-2003 и 2004-2006 годов рождения

1 место — МАУ «СШ г. Гусева» (ГБУ КО ПОО КАТиП г. Гусева);



2 место — МАОУ «Лицей № 7» г. Черняховска;



3 место — ГБУ КО ПОО КАТиП г. Озёрска;



4 место — ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» г. Черняховска.



1 место — МАУ ДО «ДЮСШ» г. Черняховск;



2 место — МАУ «СШ г. Гусева»;



3 место МАОУ «СОШ № 3» г. Гусев.



2 и 3 ноября 2019 года на базах спортивных залов МОУ «СОШ № 5» и ГБУ КО ПОО «ГАПК» города Гусева прошли соревнования по волейболу среди девушек двух возрастных групп: 2001-2003 гг. р. и 2004-2006 гг. р.Соревнования проходили в рамках Открытого Первенства «Спортивной школы города Гусева», посвященные «Дню народного единства».2 ноября в спортивном зале «ГАПКа» соревновались девушки 2003-2001 гг. р. Участвовало 4 команды и места распределились следующим образом:Первый судья — Богославский Петр (г. Озерск), второй судья — Прудников Алексей (г. Гусев), секретарь — Яшина Ольга (Гусев).3 ноября в спортивном зале МОУ «СОШ № 5» соревновались команды девушек 2006-2004 гг. р. Участвовало 3 команды, места распределились следующим образом:Первый судья — Зотов Иван (Гусев), второй судья — Петренко Анастасия (Гусев), секретарь — Яшина Ольга (Гусев).Победители и призеры соревнований были награждены кубками и дипломами.Поздравляем тренеров Снегирёва Игорь и Симонову Ольгу и их воспитанников с отличными результатами, желаем удачных стартов и достижения новых спортивных вершин!!!