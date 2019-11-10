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Гусевская баскетбольная команда «Кобры» взяла первое место на областных соревнованиях «Янтарный мяч»

10 ноября 2019, 21:00
Гусевская баскетбольная команда «Кобры» взяла первое место на областных соревнованиях «Янтарный мяч»
Гусевская баскетбольная команда школы № 5 «Кобры» взяла первое место на областных соревнованиях «Янтарный мяч» среди девушек 2004 года рождения и моложе. Об этом сообщается в группе баскетбольного клуба.

В полуфинале «Кобры» обыграли команду из Зеленоградска со счётом 44:39, а в финале команду из Черняховска со счётом 38:11.

Поздравляем девушек и тренерский состав с очередной победой.
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