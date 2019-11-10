Гусевская баскетбольная команда школы № 5 «Кобры» взяла первое место на областных соревнованиях «Янтарный мяч» среди девушек 2004 года рождения и моложе. Об этом сообщается в группе баскетбольного клуба.
В полуфинале «Кобры» обыграли команду из Зеленоградска со счётом 44:39, а в финале команду из Черняховска со счётом 38:11.
Поздравляем девушек и тренерский состав с очередной победой.
Гусевская баскетбольная команда «Кобры» взяла первое место на областных соревнованиях «Янтарный мяч»
10 ноября 2019, 21:00