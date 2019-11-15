В Гусеве прошло открытое первенство по волейболу среди мужских команд

С 24 октября по 12 ноября в спортивном зале Гусевского политехнического техникума проходило Открытое первенство по волейболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие 6 команд.
Места распределились следующим образом:
1 место — Черняховск
2 место — «Бригантина», Гусев
3 место — Нестеров
4 место — Гусевский политехнический техникум
5 место — «Ветеран», Гусев
6 место — Колледж агротехнологий и природообустройства, Гусев&Озёрск
Поздравляем команды с победой! Желаем всем участникам новых спортивных достижений!