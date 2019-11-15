В Гусеве прошло открытое первенство по волейболу среди мужских команд 15 ноября 2019, 14:56

С 24 октября по 12 ноября в спортивном зале Гусевского политехнического техникума проходило Открытое первенство по волейболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие 6 команд.



Места распределились следующим образом:



1 место — Черняховск

2 место — «Бригантина», Гусев

3 место — Нестеров

4 место — Гусевский политехнический техникум

5 место — «Ветеран», Гусев

6 место — Колледж агротехнологий и природообустройства, Гусев&Озёрск



Поздравляем команды с победой! Желаем всем участникам новых спортивных достижений!