Гусевские конькобежцы представляли нашу область на соревнованиях «Baltic Cup» в Польше

Сборная команда Калининградской области под предводительством тренера Артура Сенчука показала следующие результаты:
- Илья Толпыго (категория «юноши среднего возраста»): 2 место на дистанциях 1500 и 1000 метров, 2 место по сумме многоборья;
- Виталий Карпов (категория «юноши среднего возраста»): 2 место на дистанции 500 метров;
- Екатерина Стекленёва (категория «юниоры»): 1 место по сумме многоборья;
- Сергей Рятсен (категория «юниоры»): 3 место;
- Алексей Ходус (категория «юноши старшего возраста»): 2 место;
- Ева Голубева (категория «девушки старшего возраста»): 3 место по сумме многоборья, 3 место в личном зачете на дистанции 1000 метров.
На эстафете среди мальчиков старшего возраста Сухоруков Данил, Рятсен Сергей, Ходус Алексей и Кавун Павел, представляющие команду из России🇷🇺, заняли 3 место. Серебро досталось команде из Украины, золото соревнований — команде Польши.
Порадовали и наши юные спортсмены: Евгения Ильяшова выполнила 3 взрослый разряд, с чем её поздравляем!
Вспоминая 2 этап соревнований, проходящий в Минске (Белорусь), стоит отметить результат Рудик Дарьи, воспитанницы тренера Челядинского Владимира, занявшей 1 место на дистанции 777 метров и 2 место в общем зачете.
Пожелаем удачи нашим спортсменам на следующем, третьем этапе, который традиционно пройдёт в городе Гусев на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса с 24 по 26 января 2020 года.