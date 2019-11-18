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Гусевские конькобежцы представляли нашу область на соревнованиях «Baltic Cup» в Польше

18 ноября 2019, 15:23
Гусевские конькобежцы представляли нашу область на соревнованиях «Baltic Cup» в Польше
С 14 по 17 ноября в Белостоке (Польша) прошёл 2-й этап Международных соревнований Baltic Cup.

Сборная команда Калининградской области под предводительством тренера Артура Сенчука показала следующие результаты:

  • Илья Толпыго (категория «юноши среднего возраста»): 2 место на дистанциях 1500 и 1000 метров, 2 место по сумме многоборья;
  • Виталий Карпов (категория «юноши среднего возраста»): 2 место на дистанции 500 метров;
  • Екатерина Стекленёва (категория «юниоры»): 1 место по сумме многоборья;
  • Сергей Рятсен (категория «юниоры»): 3 место;
  • Алексей Ходус (категория «юноши старшего возраста»): 2 место;
  • Ева Голубева (категория «девушки старшего возраста»): 3 место по сумме многоборья, 3 место в личном зачете на дистанции 1000 метров.

На эстафете среди мальчиков старшего возраста Сухоруков Данил, Рятсен Сергей, Ходус Алексей и Кавун Павел, представляющие команду из России🇷🇺, заняли 3 место. Серебро досталось команде из Украины, золото соревнований — команде Польши.

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Вспоминая 2 этап соревнований, проходящий в Минске (Белорусь), стоит отметить результат Рудик Дарьи, воспитанницы тренера Челядинского Владимира, занявшей 1 место на дистанции 777 метров и 2 место в общем зачете.

Пожелаем удачи нашим спортсменам на следующем, третьем этапе, который традиционно пройдёт в городе Гусев на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса с 24 по 26 января 2020 года.
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