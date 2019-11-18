Гусевские конькобежцы представляли нашу область на соревнованиях «Baltic Cup» в Польше

Илья Толпыго (категория «юноши среднего возраста»): 2 место на дистанциях 1500 и 1000 метров, 2 место по сумме многоборья;



Виталий Карпов (категория «юноши среднего возраста»): 2 место на дистанции 500 метров;



Екатерина Стекленёва (категория «юниоры»): 1 место по сумме многоборья;



Сергей Рятсен (категория «юниоры»): 3 место;



Алексей Ходус (категория «юноши старшего возраста»): 2 место;



Ева Голубева (категория «девушки старшего возраста»): 3 место по сумме многоборья, 3 место в личном зачете на дистанции 1000 метров.



С 14 по 17 ноября в Белостоке (Польша) прошёл 2-й этап Международных соревнований Baltic Cup.Сборная команда Калининградской области под предводительством тренера Артура Сенчука показала следующие результаты:На эстафете среди мальчиков старшего возраста Сухоруков Данил, Рятсен Сергей, Ходус Алексей и Кавун Павел, представляющие команду из России🇷🇺, заняли 3 место. Серебро досталось команде из Украины, золото соревнований — команде Польши.Порадовали и наши юные спортсмены: Евгения Ильяшова выполнила 3 взрослый разряд, с чем её поздравляем!Вспоминая 2 этап соревнований, проходящий в Минске (Белорусь), стоит отметить результат Рудик Дарьи, воспитанницы тренера Челядинского Владимира, занявшей 1 место на дистанции 777 метров и 2 место в общем зачете.Пожелаем удачи нашим спортсменам на следующем, третьем этапе, который традиционно пройдёт в городе Гусев на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса с 24 по 26 января 2020 года.