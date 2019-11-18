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Очередные победы гусевских пловцов на втором этапе соревнований за кубок Янтарного края

18 ноября 2019, 18:03
Очередные победы гусевских пловцов на втором этапе соревнований за кубок Янтарного края
16 ноября 2019 года в городе Балтийске завершился 2-й этап Кубка Янтарного края по плаванию. В соревнованиях приняло участие 200 спортсменов из городов: Зеленоградска, Балтийска, Советска, Гусева, Гурьевска, Светлогорска, Калининграда, Полесска.

Соревнования проводились среди юношей и девушек в 3-х возрастных группах: 2009-2010, 2007-2008 и 2003–2006 годов рождения.

От «Спортивной школы города Гусева» участвовало 28 пловцов под руководством Елены Стребковой и Юрия Евдокимова. Каждый участник стартовал в одной избранной дистанции: 50 метров вольным стилем, брассом, на спине, баттерфляем и эстафета 4×50 метров на спине.

  • 1 место:
    Никита Голощапов 2008 г. р. на дистанции 50 м в/с с результатом — 29,37;
    Александр Токарев 2008 г. р. на дистанции 50 м баттерфляй с результатом — 35,73;
    Иван Крючков 2009 г. р. на дистанции 50 м брасс с результатом — 46,24.
  • 2 место:
    Сергей Болгов 2010 г. р. на дистанции 50 м брасс с результатом — 50,21;
    Прохор Вологжанинов 2008 г. р. на дистанции баттерфляй с результатом — 37,44.
    3 место:
    Чибисов Матвей 2009 г. р. на дистанции 50 м н/сп с результатом — 41,78;
    Дарья Имховик 2006 г. р. на дистанции 50 м брасс с результатом — 41,46;
    Александр Круглов 2009 г. р. на дистанции 50 м в/с с результатом — 33,98.

В эстафете наша команда 2007–2008 гг. р.: Никита Голощапов, Александр Токарев, Елизавета Костандова, Софья Казак) — заняла 3 место.

Команда 2009–2010 гг. р.: Матвей Чибисов, Александр Круглов, Виктория Морозова, Богдана Яцкив — 4 место.

Команда 2003–2006 гг. р.: Данила Замотаев, Никита Литвинов, Дарья Имховик, Яна Хитева, к сожалению, были сняты за фальстарт.

Желаем тренерам и их воспитанникам удачи, успехов и, конечно же, новых стартов и ярких побед!
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