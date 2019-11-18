Очередные победы гусевских пловцов на втором этапе соревнований за кубок Янтарного края

1 место:

Никита Голощапов 2008 г. р. на дистанции 50 м в/с с результатом — 29,37;

Александр Токарев 2008 г. р. на дистанции 50 м баттерфляй с результатом — 35,73;

Иван Крючков 2009 г. р. на дистанции 50 м брасс с результатом — 46,24.



Никита Голощапов 2008 г. р. на дистанции 50 м в/с с результатом — 29,37; Александр Токарев 2008 г. р. на дистанции 50 м баттерфляй с результатом — 35,73; Иван Крючков 2009 г. р. на дистанции 50 м брасс с результатом — 46,24. 2 место:

Сергей Болгов 2010 г. р. на дистанции 50 м брасс с результатом — 50,21;

Прохор Вологжанинов 2008 г. р. на дистанции баттерфляй с результатом — 37,44.

3 место:

Чибисов Матвей 2009 г. р. на дистанции 50 м н/сп с результатом — 41,78;

Дарья Имховик 2006 г. р. на дистанции 50 м брасс с результатом — 41,46;

Александр Круглов 2009 г. р. на дистанции 50 м в/с с результатом — 33,98.



16 ноября 2019 года в городе Балтийске завершился 2-й этап Кубка Янтарного края по плаванию. В соревнованиях приняло участие 200 спортсменов из городов: Зеленоградска, Балтийска, Советска, Гусева, Гурьевска, Светлогорска, Калининграда, Полесска.Соревнования проводились среди юношей и девушек в 3-х возрастных группах: 2009-2010, 2007-2008 и 2003–2006 годов рождения.От «Спортивной школы города Гусева» участвовало 28 пловцов под руководством Елены Стребковой и Юрия Евдокимова. Каждый участник стартовал в одной избранной дистанции: 50 метров вольным стилем, брассом, на спине, баттерфляем и эстафета 4×50 метров на спине.В эстафете наша команда 2007–2008 гг. р.: Никита Голощапов, Александр Токарев, Елизавета Костандова, Софья Казак) — заняла 3 место.Команда 2009–2010 гг. р.: Матвей Чибисов, Александр Круглов, Виктория Морозова, Богдана Яцкив — 4 место.Команда 2003–2006 гг. р.: Данила Замотаев, Никита Литвинов, Дарья Имховик, Яна Хитева, к сожалению, были сняты за фальстарт.Желаем тренерам и их воспитанникам удачи, успехов и, конечно же, новых стартов и ярких побед!