Гусевские спортсмены показали хорошие результаты на соревнованиях по тхэквондо в Польше

скоростное набивание ударов ногами на время за 10 секунд;



удар ногой в прыжке в высоту;



спарринг (кируги).



1 место в двух видах: прыжке в высоту и в спарринге завоевал Артем Романин;



2 место также в двух видах в прыжке в высоту и спарринге завоевал Александр Урбанович;



3 место в спарринге завоевал Матвей Недосекин.



В минувшую субботу гусевские спортсмены приняли участие в турнире «IV LZS COP W Taekwondo Olimpijskim» по олимпийскому виду единоборств — тхэквондо, который состоялся в городе Олецко, Республика Польша.В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из различных спортивных клубов и городов Польши, таких как Белосток, Ломжа, Олецко и спортсмены из Спортивной школы города Гусева. Наши спортсмены выступали в трёх видах соревнований:Среди спортсменов 2010 г. р. и моложе:Для Александра и Матвея это были первые официальные выступления в соревнованиях, и ребята проявили себя очень достойно. Хотелось бы отметить предварительный поединок Александра с польским спортсменом, в котором досрочную победу с большой разницей в баллах одержал юный спортсмен из Гусева.Среди детей 2005–2007 гг. р. 1 место в спарринге завоевал Давид Хон, одержав победу в финальном поединке над польским спортсменом, обладателем черного пояса по тхэквондо.Стоит отметить победу в спарринге единственной девочки из нашей команды, Алисы Бобырьковой, которая заняла 1 место среди девочек 2005–2007 года рождения. Алиса имеет соревновательный опыт, но победителем она стала впервые!По приглашению организаторов соревнований награждение спортсменов проводил Председатель Аттестационной комиссии Всероссийской федерации по тхэквондо, обладатель черного пояса 7 дана Игорь Хон.Поздравляем всех воспитанников Спортивной школы города Гусева с успешным выступлением на соревнованиях и желаем дальнейших высоких спортивных достижений в олимпийском виде единоборств!