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Информационный сайт города Гусева

Команда «Кобры» выиграла зональный этап областной спартакиады по баскетболу среди школьников

20 ноября 2019, 20:55
Команда «Кобры» выиграла зональный этап областной спартакиады по баскетболу среди школьников
Сегодня девушки баскетбольного клуба «Кобры» школы № 5 выиграли зональный этап областной спартакиады, который проходил в городе Немане. Об этом сообщается в группе клуба.

Участие принимали команды Гусева, Славска, Немана и Озёрска.

Результаты матчей:

  • Кобры-Неман — 64:6;
  • Кобры-Славск — 77:9;
  • Кобры-Озерск — 20:0.

Поздравляем девушек и тренерский состав, желаем продуктивных тренировок и успехов в финале, где определиться сильнейшая команда области.
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# 1Алли
Девчонки-умнички!!!
Вчера, 22:28   ЦитироватьОтветить
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