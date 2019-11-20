Команда «Кобры» выиграла зональный этап областной спартакиады по баскетболу среди школьников
20 ноября 2019, 20:55
Сегодня девушки баскетбольного клуба «Кобры» школы № 5 выиграли зональный этап областной спартакиады, который проходил в городе Немане. Об этом сообщается в группе
клуба.
Участие принимали команды Гусева, Славска, Немана и Озёрска.
Результаты матчей:
- Кобры-Неман — 64:6;
- Кобры-Славск — 77:9;
- Кобры-Озерск — 20:0.
Поздравляем девушек и тренерский состав, желаем продуктивных тренировок и успехов в финале, где определиться сильнейшая команда области.