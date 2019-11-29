В Озёрске прошёл межмуниципальный турнир по каратэ-до «Татами дружбы»

Я благодарю всех тренеров и представителей команд за тесное и плодотворное сотрудничество в приобщении детей к занятиям спортом, пропаганду здорового образа жизни, за весомый вклад в развитие Киокушинкай каратэ-до — Александра Зиновьева и Александра Девиченко, Ирину Лебедеву, Владимира Пак, Сергея Бондарец, Сергея Солдатова и Сергея Чарнецкого. Благодарен родителям детей, которые принимали участие в подготовке спортивного Благодарю Анастасию Солдатову и Екатерину Князеву за помощь в проведении турнира.



Огромное спасибо за поддержку нашего турнира Депутату Калининградской областной Думы Фракция ЛДПР Андрею Ивановичу Олейник и директору центра творчества Юлии Сергеевне Малиновской.

Президент прибалтийской федерации В. П. Орешко

24 ноября в спортивном зале «Колледжа агротехнологий и природообустройства» города Озерска президентом Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до Владимиром Петровичем Орешко при поддержке фракции ЛДПР в лице депутата Калининградской областной Думы Олейника Андрея Ивановича проведен первый межмуниципальный Озёрский турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушек «Татами дружбы».Хочется отметить, что турниры, проводимые Прибалтийской федерацией, охотно стали посещать представители городов области. Атмосфера праздника, гостеприимство, организация и проведение мероприятий создают атмосферу дружелюбия, спокойствия и оставляют хорошие воспоминания, не смотря на такой жёсткий вид единоборств.Около 130 бойцов из городов: Балтийска, Светлого, Калининграда, Нестерова, Озёрска Гусева и посёлка Большаково приехали принять участие в этом турнире. Для маленького города Озёрска это был настоящий спортивный праздник. Ребята показали все свои лучшие боевые качества, кто-то преодолел свой страх, выйдя на татами, многие приобрели опыт в боях и закалили свой дух.Не смотря на то, что большинство ребят были новичками, бои были привлекательными и техничными.третьими стали: из Гусева Артём Орлов, Юрий Радион, Сергей Щукин; из Калининграда Ярослав Калошин и Дмитрий Астапов; а также Кирилл Иванов из Нестерова.Вторые места в этих же категориях заняли: Илья Степанов и Сергей Голомазов из Озёрска, Иван Коротких и Юрий Бельский из Гусева, Александр Сашин, Артём Глушаев и Алексей Солдатов из Калининграда. Победителями турнира в этих категориях стали: Захар Куркин, Данила Ломакин, Влад Зиберт и Артём Ивченко из Калининграда. Павел Спрогис, Роман Буланов и Кирилл Голенкин из Гусева. Среди девочек в этих категориях третьими были: Анастасия Ватрушина из Калининграда, Ульяна Шаврова, Алёна Гуськова из Гусева. Вторые места завоевали: Милана Кулакова Калининградка. Эмилия Корчемная из Озёрска и Любовь Шанько из Гусева. Победили, став первыми: Дарья Чернецкая, Софья Прибылова из Калининграда и София Апполонова из Гусева.третьими стали: Даниил Прокофьев, Роман Плужник, Виктор Марченко и Денис Чигарев из Калининграда. Максим Махольд и Алексей Иванков из Озёрска. Тамерлан Шакиров из Светлого и Владислав Шкотов из Гусева. Вторые места в этих же категориях: у Степана Макарова из Светлого, Александра Козлова, Данилы Головина и Дмитрия Бойко из Калининграда. Также вторые места: у Эдварда Кремер из Большакова, Артёма Зудина и Андрея Буценко из Озёрска, Никиты Шарафутдинова, Владислава Федина и Романа Чаевский из Гусева. Победили, став первыми в этих категориях: Виктор Горнов, Армин Нарметов, Иван Лавриненко, Никита Новоженов, Владислав Димаков и Илья Ломакин из Калининграда. Владислав Свинцицкий из Озёрска и Ярослав Дадаев, Иван Руденок и Матвей Рожков из Гусева. Среди девочек в этих категориях третье место у Анастасии Булановой из Гусева, второе у Микаэллы Зорина Калининград и первое место завоевала Софья Лунина из Гусева.третьи места завоевали: Александр Константинов и Илья Мартынов из Калининграда, Илья Бугаёв из Нестерова и Григорий Фоменко из Озёрска. Вторые места заняли: Никита Бычай, Владимир Жуков. Николай Михаель и Роман Крючков из Калининграда. Давид Айрян из Озёрска, Александр Руденок и Макар Сухарев из Гусева. Победителями стали:Иван Евдокимов, Андрей Румянцев, Иван Наймушин и Виктор Хван из Калининграда. Александр Мосян из Озёрска, Сергей Заварзин из Гусева и Константин Ефанкин из Большакова. Хочется отметить, что финальный бой Кости Ефанкина с очень титулованым спортсменом, ставшим накануне победителем в Литве и Польше из Калининграда Никитой Бычай был нелёгким. Победителя определили лишь после взвешивания. Среди девочек: третьей стала София Новосадова из Гусева. Альбина Ростовская вторая и Елизавета Чернецкая стала победительницей. Обе спортсменки из Калининграда.на третью ступень поднялись: Кирилл Весельский из Озёрска, Кирилл Смирнов из Калининграда, Владислав Васильев и Никита Конкин из Гусева. На вторую ступень поднялись: Андрей Морозов из Калининграда, Эвальд Кремер из Большаково, Илья Маслов и Даниил Обозный из Гусева. Победителями заняв первые места стали: Морозов Владислав и Балашов Семён из Калининграда, Михаил Носенко из Балтийска, Никита Корчевский из Гусева. Третьими среди девочек в этих категориях стали: Анастасия Жукова и Алина редина из Гусева, Мария Скороспелова из Озёрска и Александра Куранова из Гусева заняли вторые места. И первыми стали: Виктория Глушаева из Калининграда и Марина Голомазова из Озёрска.третье место у Эрнста Кремера из Большаково, второе у Максима Коваленко из Гусева и победителем стал Калининградец Александр Слепченко из Калининграда.После окончания были отмечены дипломами все участники турнира, не попавшие в призёры.Мероприятие в городе Озёрске было сделано для того, чтобы поддержать совсем еще молодых спортсменов, привлечь интерес ребят к этой спортивной дисциплине.Депутатом Андреем Ивановичем Олейник Озёрскому клубу Самурай-2 были подарены подарки: индивидуальная защита, макивары для отработки ударов, для победительниц нагрудная защита, скакалки и прочий спортивный инвентарь.