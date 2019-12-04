Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»

Список команд:

«Русь» пос. Ольховатка Гусевского района

ФК «Мотор» г. Озерск

«Ясная поляна» пос. Ясная поляна Нестеровский район

«Газмяс» г. Гусев

«Торпедо» г. Гусев

«Молодежка» г. Черняховск

«Спортивная школа» г. Гусев

«Цунами» пос. Фурмановка Нестеровский район

«Юноши» г. Озерск



Расписание игр:

9 декабря стартует II Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига». Игры будут проходить по понедельникам и средам на спортивной площадке школы № 5.19:00 «Газмяс» г. Гусев — «СШ» г. Гусев20:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Цунами» пос. Фурмановка19:00 «СШ» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Юноши» г. Озерск20:00 «Цунами» пос. Фурмановка — «Газмяс» г. Гусев19:00 «Юноши» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна20:00 «Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск19:00 «СШ» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна19:00 «Газмяс» г. Гусев — «Юноши» г. Озерск20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Цунами» пос. Фурмановка19:00 «Молодежка» г. Черняховск — «СШ» г. Гусев20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Цунами» пос. Фурмановка19:00 «Юноши» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев20:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна19:00 «СШ» г. Гусев — «Цунами» пос. Фурмановка20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Газмяс» г. Гусев20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Юноши» г. Озерск19:00 «Юноши» г. Озерск — «СШ» г. Гусев20:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Газмяс» г. Гусев20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Молодежка» г. Черняховск19:00 «Молодежка» г. Черняховск — ФК «Мотор» г. Озерск20:00 «Юноши» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка19:00 «Торпедо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Газмяс» г. Гусев19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «СШ» г. Гусев20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Цунами» пос. Фурмановка19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Молодежка» г. Черняховск20:00 «Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев19:00 «Цунами» пос. Фурмановка — ФК «Мотор» г. Озерск20:00 «Юноши» г. Озерск — «Русь» пос. Ольховатка19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «СШ» г. Гусев20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Газмяс» г. Гусев