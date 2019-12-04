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Информационный сайт города Гусева

Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»

4 декабря 2019, 13:38
Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»
9 декабря стартует II Открытое первенство МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Ночная лига». Игры будут проходить по понедельникам и средам на спортивной площадке школы № 5.

Список команд:

  1. «Русь» пос. Ольховатка Гусевского района
  2. ФК «Мотор» г. Озерск
  3. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна Нестеровский район
  4. «Газмяс» г. Гусев
  5. «Торпедо» г. Гусев
  6. «Молодежка» г. Черняховск
  7. «Спортивная школа» г. Гусев
  8. «Цунами» пос. Фурмановка Нестеровский район
  9. «Юноши» г. Озерск

Расписание игр:

9 декабря 2019 года
19:00 «Газмяс» г. Гусев — «СШ» г. Гусев
20:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Цунами» пос. Фурмановка

11 декабря 2019 года
19:00 «СШ» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск

16 декабря 2019 года
19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Юноши» г. Озерск
20:00 «Цунами» пос. Фурмановка — «Газмяс» г. Гусев

18 декабря 2019 года
19:00 «Юноши» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск

23 декабря 2019 года
19:00 «СШ» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна

25 декабря 2019 года
19:00 «Газмяс» г. Гусев — «Юноши» г. Озерск
20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Цунами» пос. Фурмановка

30 декабря 2019 года
19:00 «Молодежка» г. Черняховск — «СШ» г. Гусев
20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Цунами» пос. Фурмановка

6 января 2020 года
19:00 «Юноши» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев
20:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна

8 января 2019 года
19:00 «СШ» г. Гусев — «Цунами» пос. Фурмановка
20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка

13 января 2020 года
19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Газмяс» г. Гусев
20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Юноши» г. Озерск

15 января 2020 года
19:00 «Юноши» г. Озерск — «СШ» г. Гусев
20:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев

20 января 2020 года
19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Газмяс» г. Гусев
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Молодежка» г. Черняховск

22 января 2020 года
19:00 «Молодежка» г. Черняховск — ФК «Мотор» г. Озерск
20:00 «Юноши» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка

27 января 2020 года
19:00 «Торпедо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Газмяс» г. Гусев

29 января 2020 года
19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «СШ» г. Гусев
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Цунами» пос. Фурмановка

3 февраля 2020 года
19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Молодежка» г. Черняховск
20:00 «Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев

5 февраля 2020 года
19:00 «Цунами» пос. Фурмановка — ФК «Мотор» г. Озерск
20:00 «Юноши» г. Озерск — «Русь» пос. Ольховатка

10 февраля 2020 года
19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «СШ» г. Гусев
20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Газмяс» г. Гусев
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