Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»

Список команд:
- «Русь» пос. Ольховатка Гусевского района
- ФК «Мотор» г. Озерск
- «Ясная поляна» пос. Ясная поляна Нестеровский район
- «Газмяс» г. Гусев
- «Торпедо» г. Гусев
- «Молодежка» г. Черняховск
- «Спортивная школа» г. Гусев
- «Цунами» пос. Фурмановка Нестеровский район
- «Юноши» г. Озерск
Расписание игр:
9 декабря 2019 года
19:00 «Газмяс» г. Гусев — «СШ» г. Гусев
20:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Цунами» пос. Фурмановка
11 декабря 2019 года
19:00 «СШ» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск
16 декабря 2019 года
19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Юноши» г. Озерск
20:00 «Цунами» пос. Фурмановка — «Газмяс» г. Гусев
18 декабря 2019 года
19:00 «Юноши» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — ФК «Мотор» г. Озерск
23 декабря 2019 года
19:00 «СШ» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
25 декабря 2019 года
19:00 «Газмяс» г. Гусев — «Юноши» г. Озерск
20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Цунами» пос. Фурмановка
30 декабря 2019 года
19:00 «Молодежка» г. Черняховск — «СШ» г. Гусев
20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Цунами» пос. Фурмановка
6 января 2020 года
19:00 «Юноши» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев
20:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
8 января 2019 года
19:00 «СШ» г. Гусев — «Цунами» пос. Фурмановка
20:00 «Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
13 января 2020 года
19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Газмяс» г. Гусев
20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Юноши» г. Озерск
15 января 2020 года
19:00 «Юноши» г. Озерск — «СШ» г. Гусев
20:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «Торпедо» г. Гусев
20 января 2020 года
19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Газмяс» г. Гусев
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Молодежка» г. Черняховск
22 января 2020 года
19:00 «Молодежка» г. Черняховск — ФК «Мотор» г. Озерск
20:00 «Юноши» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка
27 января 2020 года
19:00 «Торпедо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Газмяс» г. Гусев
29 января 2020 года
19:00 ФК «Мотор» г. Озерск — «СШ» г. Гусев
20:00 «Русь» пос. Ольховатка — «Цунами» пос. Фурмановка
3 февраля 2020 года
19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Молодежка» г. Черняховск
20:00 «Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
5 февраля 2020 года
19:00 «Цунами» пос. Фурмановка — ФК «Мотор» г. Озерск
20:00 «Юноши» г. Озерск — «Русь» пос. Ольховатка
10 февраля 2020 года
19:00 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «СШ» г. Гусев
20:00 «Молодежка» г. Черняховск — «Газмяс» г. Гусев