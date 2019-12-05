«Кобры» взяли первое место на областных соревнованиях по баскетболу среди общеобразовательных организаций

12 команд со всей области, прошедших в финал, боролись за звание лучшей. Команды были разделены на группы, победители которых разыграли медали.
Групповой этап:
55:0 Кобры (МОУ СОШ 5) — СОШ 9 (Калининград)
полуфинал :
55:18 Кобры (МОУ СОШ 5) — лицей 17 (Калининград)
финал:
40:24 Кобры (МОУ СОШ 5) — Зеленоградск (в этой игре Антонова Ксения набрала 12 очков, а на счету Русаковой Алевтины — 8 перехватов)
Итог :
1 место — Кобры (МОУ СОШ 5)
2 место — Зеленоградская СОШ
3 место — лицей 17 (Калининград)
состав команды Кобры:
- Хмельницкая Яна
- Русакова Алевтина
- Мамирова Алина
- Титкова Маргарита
- Зубец Вероника
- Невалёная София
- Герасимова Полина
- Кривошапка Екатерина
- Антонова Ксения
- Лошкарева Алина
- Чубукова Виктория
- Ширинова Виктория
Тренерский состав: Блохинова М.К., Самсонов К.М.
Поздравляем команду.