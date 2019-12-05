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Информационный сайт города Гусева

«Кобры» взяли первое место на областных соревнованиях по баскетболу среди общеобразовательных организаций

5 декабря 2019, 21:05
«Кобры» взяли первое место на областных соревнованиях по баскетболу среди общеобразовательных организаций
4 и 5 декабря в городе Зеленоградске завершились финальные соревнования по баскетболу среди девушек городских общеобразовательных организаций в рамках программы «Президентские спортивные игры» 2019-2020 учебного года.

12 команд со всей области, прошедших в финал, боролись за звание лучшей. Команды были разделены на группы, победители которых разыграли медали.

Групповой этап:
55:0 Кобры (МОУ СОШ 5) — СОШ 9 (Калининград)

полуфинал :
55:18 Кобры (МОУ СОШ 5) — лицей 17 (Калининград)

финал:
40:24 Кобры (МОУ СОШ 5) — Зеленоградск (в этой игре Антонова Ксения набрала 12 очков, а на счету Русаковой Алевтины — 8 перехватов)

Итог :
1 место — Кобры (МОУ СОШ 5)
2 место — Зеленоградская СОШ
3 место — лицей 17 (Калининград)

состав команды Кобры:
  1. Хмельницкая Яна
  2. Русакова Алевтина
  3. Мамирова Алина
  4. Титкова Маргарита
  5. Зубец Вероника
  6. Невалёная София
  7. Герасимова Полина
  8. Кривошапка Екатерина
  9. Антонова Ксения
  10. Лошкарева Алина
  11. Чубукова Виктория
  12. Ширинова Виктория

Тренерский состав: Блохинова М.К., Самсонов К.М.

Поздравляем команду.
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# 1Гость Владимир
Молодцы девчонки!
Вчера, 21:51   ЦитироватьОтветить
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