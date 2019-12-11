Гусевские спортсмены приняли участие в полумарафоне Санта-Клауса в Польше

Владимир Орешко

8 декабря в Польском городе Миколайки состоялся VII полумарафон Санта-Клауса. Были также организованы забеги и для детей разных возрастов на разных дистанциях от 100 и до 1000 метров и пробег на 10 км.Маршрут VII полумарафона и пробега на 10 км частично проходил по улицам города, а затем по очень живописной дороге в городок Луконины.На дистанции полумарафона стартовали более 150 участников. В этом году представители легкоатлетического клуба приняли участие небольшим составом: Виктор Муравьёв, Екатерина Князева, Владимир Орешко и Маргарита Хадиятова. К сожалению, не смогли подготовить визы для детей. Поучаствовать в этом благотворительном забеге приехали и любители бега нашей области из клуба «Амберман», стартовавшие на дистанции 10 км.Все успешно закончили бег, показав неплохие результаты. Очень порадовала Маргарита, которая на дистанции 400 метров стала первой.Каждый участник забега получил памятную медаль и футболку, а также подарки от организаторов, насладились вкусными угощениями и отдохнули в аквапарке маленького уютного курортного городка. Получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.Это был наш последний старт в этом году. Есть время передохнуть, и подготовиться к нашему зимнему пробегу Ольховатка Гусев.Всех сердечно поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть в Новогоднюю ночь сбудутся все желания, пусть год крысы принесёт радость, процветание! В доме каждом навсегда счастье пусть поселится, мир, богатство и любовь наметёт метелица!Крепкого здоровья и семейного благополучия!