В Гусеве на льду встретились хоккейные команды из Черняховска и Советска

В регионе проходят матчи Калининградской Хоккейной Ассоциации. На льду в Гусеве встречались команды из Черняховска и Советска.После отскока от штанги, в ворота «Черняховских медведей» влетает третья безответная шайба. Игроки «Тильзита» умело прессингуют на половине соперника и не забывают об обороне.Почти половина встречи проходит под диктовку советчан, но в середине второго периода черняховцы сумели организовать две результативные атаки. После эффектной шайбы в ворота «Тильзита», игроки в чёрной форме поймали кураж. Острые атаки следуют одна за другой. Защитник советчан Игорь Иванов берёт игру на себя и осуществляет сольный проход через всё поле. В ворота влетают три игрока, но не шайба.Из-за жёсткой игры в защите и многочисленных нарушений «Медведи» постоянно удаляются с площадки. Команда из Черняховска проводит в меньшинстве большую часть встречи.Черняховцы сравнивают счёт за 5 минут до конца встречи. Игроки «Тильзита» бросаются в нападение и пропускают быструю контратаку. Итог матча — 4:3 в пользу «Медведей».