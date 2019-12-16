В регионе проходят матчи Калининградской Хоккейной Ассоциации. На льду в Гусеве встречались команды из Черняховска и Советска.
После отскока от штанги, в ворота «Черняховских медведей» влетает третья безответная шайба. Игроки «Тильзита» умело прессингуют на половине соперника и не забывают об обороне.
Игорь Иванов, защитник, команда «Тильзит»:
— Я всегда играю в защите. Установка на матч — не пропустить, если мы не пропустим, значит, мы не проиграем.
Почти половина встречи проходит под диктовку советчан, но в середине второго периода черняховцы сумели организовать две результативные атаки. После эффектной шайбы в ворота «Тильзита», игроки в чёрной форме поймали кураж. Острые атаки следуют одна за другой. Защитник советчан Игорь Иванов берёт игру на себя и осуществляет сольный проход через всё поле. В ворота влетают три игрока, но не шайба.
Андрей Алмакаев, игрок команды «Черняховские медведи»:
— Игра яркая, насыщенная на моменты. Медведь, знаете, не всегда себя контролирует, он встал, пошатался, и понеслось, у нас зубы острые, когти огромные, с нами только так.
Из-за жёсткой игры в защите и многочисленных нарушений «Медведи» постоянно удаляются с площадки. Команда из Черняховска проводит в меньшинстве большую часть встречи.
Денис Абрамов, арбитр:
— Не было предвзятого отношения к «Медведям», но, если игру распустить, то это может закончиться и дракой, хоккей — игра эмоциональная, нервная.
Черняховцы сравнивают счёт за 5 минут до конца встречи. Игроки «Тильзита» бросаются в нападение и пропускают быструю контратаку. Итог матча — 4:3 в пользу «Медведей».
В Гусеве на льду встретились хоккейные команды из Черняховска и Советска
16 декабря 2019, 20:08