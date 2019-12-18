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Завершился Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Гусевского округа

18 декабря 2019, 13:03
Завершился Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Гусевского округа
17 декабря завершился Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Гусевского городского округа. Турнир проходил в спортивном зале МОУ СОШ № 5.

Места распределились следующим образом:

1 место — команда «Гусев»
2 место — команда «КАТиП»
3 место — команда «Гусевский политехнический техникум».

Поздравляем победителей! Спасибо всем участникам и организаторам турнира, волейболисткам — новых спортивных достижений!
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