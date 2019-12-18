Завершился Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Гусевского округа

17 декабря завершился Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Гусевского городского округа. Турнир проходил в спортивном зале МОУ СОШ № 5. Места распределились следующим образом: 1 место — команда «Гусев» 2 место — команда «КАТиП» 3 место — команда «Гусевский политехнический техникум». Поздравляем победителей! Спасибо всем участникам и организаторам турнира, волейболисткам — новых спортивных достижений!

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