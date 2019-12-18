17 декабря завершился Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Гусевского городского округа. Турнир проходил в спортивном зале МОУ СОШ № 5.
Места распределились следующим образом:
1 место — команда «Гусев»
2 место — команда «КАТиП»
3 место — команда «Гусевский политехнический техникум».
Поздравляем победителей! Спасибо всем участникам и организаторам турнира, волейболисткам — новых спортивных достижений!
Завершился Новогодний турнир по волейболу среди женских команд Гусевского округа
18 декабря 2019, 13:03